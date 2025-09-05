В списке есть представители знака Рыбы.

Четырем знакам Зодиака предстоит пройти финальное испытание, которое подготовила для них Вселенная, прежде чем они смогут войти в долгожданный период изобилия.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Считается, что перед улучшением часто наступает полоса трудностей. Именно это сейчас происходит с некоторыми представителями Зодиака. Психотерапевт Натали Арго отметила, что Вселенная словно проверяет их готовность впустить новые блага, создавая условия, при которых необходимо освободить место для будущих перемен.

Астролог Эван Натаниэль Грим добавил, что заключительный транзит Сатурна по знаку Рыб является последним этапом этого испытания. По его словам, последние месяцы пребывания планеты дисциплины в Рыбах способны кардинально изменить жизнь, проверяя людей на прочность в сфере здоровья, саморазвития и поиска смысла. Когда в феврале 2026 года Сатурн окончательно покинет этот знак, именно эти четыре знака смогут по праву обрести изобилие.

Рыбы

Рыбы оказываются в центре трансформаций: Сатурн входит в их знак в последний раз за три десятилетия, и это становится ключевой проверкой на пути к изобильной жизни. Грим рассказал, что этот период принесет мощный эмоциональный всплеск и заставит столкнуться с результатами собственных действий за последние годы. Он пояснил, что Рыбы получат либо заслуженную награду за упорный труд, либо столкнутся с болезненным пробуждением, если откладывали важные шаги. Несмотря на трудности, Вселенная ведет их в правильном направлении, открывая двери к новой эре.

Дева

Для Дев испытание связано прежде всего с отношениями. Сатурн в Рыбах выведет на поверхность все давние проблемы, которые невозможно будет игнорировать. По словам Грима, если ранее Девы недооценивали партнера или ставили карьеру выше личной жизни, то именно сейчас Вселенная вынудит их разобраться с этим. Астролог считает, что честные и искренние союзы укрепятся, а те, где нет настоящей основы, рискуют разрушиться.

Стрелец

Стрельцам свойственно откладывать серьезные решения и полагаться на удачу, однако Вселенная больше не позволит им уходить от ответственности. По мнению Грима, представители знака окажутся перед необходимостью наконец принять судьбоносные решения, связанные с домом или семьей. Это может быть крупная покупка, переезд или урегулирование давнего конфликта. Только решительные шаги помогут им преодолеть препятствия и впустить в жизнь поток изобилия.

Близнецы

Для Близнецов последним испытанием станет карьера. Грим подчеркнул, что возврат Сатурна в Рыбы вынудит их определиться: продолжать прежний путь или строить новую стратегию. По его мнению, это время требует окончательных решений и отказа от колебаний. Несмотря на возможные трудности, именно риск и готовность выйти за рамки привычного откроют перед Близнецами новые перспективы и возможности.

