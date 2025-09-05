Премьера запланирована на 31 июля.

Британский актер Том Холланд признался, что активно изучает интернет, чтобы понять, чего именно ждут фанаты от нового фильма о Человеке-пауке.

Как рассказал актер в интервью LADbible, собранные пожелания он напрямую озвучивает студийным боссам. По словам Холланда, на этот раз он получил больше свободы в создании образа и даже участвовал в дизайне нового костюма героя:

"Я постоянно листаю интернет, пытаясь понять, что хотят увидеть фанаты в фильме о Человеке-пауке, - и это стало моим главным аргументом на встречах с продюсерами. Иногда они уставали от меня, но я считаю это очень важным, ведь мы снимаем эти ленты именно для зрителей".

Съемки "Spider-Man: Brand New Day" стартовали этим летом в Глазго. Ленту снимает режиссер Дестин Дэниел Креттон, знакомый фанатам Marvel по "Шан-Чи и легенде десяти колец". В фильме сыграют также Джон Бернтал (Каратель), Марк Руффало (Халк), Зендея, Джейкоб Баталон, а также новые участники каста - Сэйди Синк ("Очень странные дела", "Улица страха"), Лиза Колон-Заяс ("Медведь") и Трамелл Тиллман ("Разрыв").

