Эмма Хеминг Уиллис рассказала, что диагноз многое прояснил.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, откровенно призналась, что сначала принимала ранние проявления деменции у супруга за трудности в их браке.

"Очень сложно было определить, где заканчивается Брюс, а где начинается болезнь. Я заметила, что у него снова появилась заикание, но ни за что не подумала бы, что это симптом фронтотемпоральной деменции", - сказала она в новом интервью для People.

Частично изменения в их отношениях возникли из-за проблем в общении.

"Разговоры уже не складывались, и наши отношения начали меняться. Трудно было понять, почему это происходит и что именно", - добавила Эмма Хеминг Уиллис.

По ее словам, это приводило к сильному разочарованию и заставляло ее сомневаться, не рушатся ли их отношения:

"Это как биться головой о кирпичную стену. Думаешь: "Откуда возникает недопонимание? Что происходит в наших отношениях?".

Оглядываясь назад, Хеминг Уиллис призналась, что диагноз мужа дал ей понимание ситуации:

"Было облегчение от осознания: "Ага, это не мой муж, а болезнь забирает части его мозга". После этого я как будто смягчилась".

