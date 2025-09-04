Грядут неожиданные космические повороты, которые во многом связаны с сезоном затмений.

Приближение конца 2025 года сопровождается активностью, волнением и стремлением реализовать свои цели. Сентябрь 2025, продолжающий сезон Девы, усиливает наше желание совершенствовать навыки, налаживать коммуникацию и концентрироваться на важных задачах, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Март

Те, у кого месяц рождения март, - чувствительные Рыбы с глубокой интуицией и креативностью или энергичные Овны, смело и порой импульсивно идущие к своим целям. Сентябрь для них - это своего рода половина пути к новому жизненному циклу. Мартовцам рекомендуется действовать целенаправленно, осознанно и стратегически. В сентябре особенно благоприятны отношения и социальные контакты, если они будут доверять интуиции, учитывать долгосрочные цели и избегать ненужных конфликтов. Сосредоточенность на задачах и внимание к деталям помогут им сделать месяц продуктивным и успешным.

Сентябрь

Для тех, кто родился в сентябре, приближение собственного дня рождения приносит ощущение удачи. Будь то Девы, стремящиеся быть полезными, или Весы с их дипломатическим обаянием, энергия сезона знака зодиака усиливает позитивные тенденции. В воздухе витает чувство обновления, уверенности и надежды. Затмения сентября влияют на кармические вопросы и внутренние циклы. Иногда может быть трудно отпустить старое, но шаг в сторону личного роста принесет мгновенное эмоциональное вознаграждение и гармонию. Вселенная поддерживает их эволюцию и успех, помогая идти в ногу со своей судьбой.

Октябрь

Рожденные в октябре - это либо общительные Весы, мастерски выстраивающие контакты, либо загадочные Скорпионы с сильной внутренней трансформационной энергией. В сентябре 2025 года они будут особенно удачливы, опережая многие другие знаки. С 22 сентября Солнце входит в Весы, открывая возможности в отношениях, связях и дипломатии, а Марс в Скорпионе активирует мотивацию и целеустремленность. Это делает середину сентября особенно плодотворным временем, а завершение месяца - ярким, успешным и насыщенным.

