Апокалипсис и Третья мировая: жуткие пророчества Ванги на 2026 год

2026 год уже считают годом больших испытаний - независимо от того, оправдаются ли пророчества.

С приближением 2026 года в мире снова активизировалось обсуждение предсказаний Бабы Ванги - болгарской слепой ясновидящей, которая умерла еще в 1996 году. Ее имя снова появляется в заголовках из-за якобы апокалиптических пророчеств, которые она оставила для человечества, пишет City Magazine.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Апокалиптические катастрофы

По легендам, Ванга предсказывала, что 2026 год станет временем масштабных природных бедствий: землетрясений, извержений вулканов и экстремальных погодных явлений, которые могут затронуть до 10% поверхности Земли. На фоне современных климатических вызовов эти слова звучат особенно тревожно.

Угроза глобальной войны

Другое предсказание касается мировой политики: вероятное начало Третьей мировой войны. По словам провидицы, напряжение может разразиться из-за конфликта между Китаем и Тайванем, а также из-за столкновения интересов России и США.

Искусственный интеллект как новый властелин?

Не менее громким является ее прогноз о "захвате мира искусственным интеллектом". Якобы уже в 2026 году технологии выйдут из-под контроля, станут самостоятельными и начнут влиять на экономику, промышленность и даже политику.

Контакт с инопланетянами

Наиболее фантастическим пророчеством является встреча с внеземной цивилизацией. Согласно преданию, в ноябре 2026 года к Земле может приблизиться космический корабль инопланетян.

Правда или миф?

Несмотря на популярность таких прогнозов, достоверных доказательств того, что Баба Ванга действительно делала подобные заявления, нет. Большинство "пророчеств" существуют в виде слухов и более поздних интерпретаций. Эксперты считают их скорее современной мифологией, чем настоящими пророчествами.

Для одних истории Бабы Ванги - это лишь легенды, для других - предостережения. Но, если что-то из этого действительно произойдет, об этом будет говорить весь мир.

Как сообщал УНИАН ранее, болгарская провидица Баба Ванга еще при жизни стала невероятно популярной из-за своих точных предсказаний, но после смерти ее пророчествам стали уделять еще больше внимания. Некоторые пророчества на этот год сбылись.

