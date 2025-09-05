Легендарный световой меч Дарта Вейдера, использованный в лентах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", продали на аукционе Propstore за рекордную сумму - 3,65 миллиона долларов.
Как сообщает The Hollywood Reporter, это самый дорогой предмет из вселенной Star Wars, который когда-либо попадал на торги. Победная ставка составила 2,9 миллиона долларов, а окончательная цена с учетом комиссии аукционного дома достигла 3 миллиона 654 тысяч долларов.
В фильмах меч держали в руках актер Дэвид Проуз и его дублер Боб Андерсон. Перед торгами лот оценивали в пределах от 1 до 3 миллионов долларов. По словам операционного директора Propstore Брэндона Алингера, настоящие реквизиты световых мечей из классической трилогии чрезвычайно редки, поэтому этот артефакт находится на уровне "святого Грааля".
Среди других лотов вечера - световой меч Энакина Скайуокера из приквелов (126 тысяч долларов), кнут и ремень Индианы Джонса из фильма "Последний крестовый поход" (475,650 долларов) и флейта Жана-Люка Пикара из "Звездного пути: Следующее поколение" (403,200 долларов).
