Реликвия считается единственным "геройским" световым мечом из оригинальной трилогии.

Легендарный световой меч Дарта Вейдера, использованный в лентах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", продали на аукционе Propstore за рекордную сумму - 3,65 миллиона долларов.

Как сообщает The Hollywood Reporter, это самый дорогой предмет из вселенной Star Wars, который когда-либо попадал на торги. Победная ставка составила 2,9 миллиона долларов, а окончательная цена с учетом комиссии аукционного дома достигла 3 миллиона 654 тысяч долларов.

В фильмах меч держали в руках актер Дэвид Проуз и его дублер Боб Андерсон. Перед торгами лот оценивали в пределах от 1 до 3 миллионов долларов. По словам операционного директора Propstore Брэндона Алингера, настоящие реквизиты световых мечей из классической трилогии чрезвычайно редки, поэтому этот артефакт находится на уровне "святого Грааля".

Среди других лотов вечера - световой меч Энакина Скайуокера из приквелов (126 тысяч долларов), кнут и ремень Индианы Джонса из фильма "Последний крестовый поход" (475,650 долларов) и флейта Жана-Люка Пикара из "Звездного пути: Следующее поколение" (403,200 долларов).

Ранее УНИАН сообщал, что в Британии стартовали съемки нового фильма из этой вселенной, он получил название "Звездные войны: Звездный истребитель".

