Пользователи сети считают, что принцесса носит парик.

Принцесса Уэльская появилась на публике во время посещения Британского музея естествознания в Лондоне, удивив всех кардинально более светлыми волосами.

На опубликованных Vogue фото можно увидеть, что Кейт Миддлтон выбрала легкий, золотистый блонд с мягкими волнами, достигающими середины спины. Новый стиль контрастирует с привычным каштановым цветом, который у нее был еще в июле.

Некоторые пользователи сети заподозрили, что на самом деле принцесса не красилась, а начала носить парик. Эта тема вызвала споры в комментариях:

"Это парик".

"Комментарии вообще безвкусны. Независимо от того, парик это или нет, приятно видеть, что она поднялась на ноги и выглядит лучше".

"Парик или нет - главное, чтобы ей было хорошо. И давайте честно... все мы хотели перемен, чтобы чувствовать себя лучше (стать светлее или темнее). Надеюсь, это придаст ей нужных сил".

"Вау, эти комментарии... Неужели мы до такого докатились? Она женщина, которая перенесла рак и сейчас в ремиссии, мы не знаем ее состояния здоровья. Давайте просто будем добрыми и скажем, что она выглядит прекрасно".

"Представьте, вы пережили рак, а когда вернулись к работе - люди обсуждают только ваши волосы?".

"Это парик. Надеюсь, она хорошо восстанавливается".

Болезнь Кейт Миддлтон

Как известно, в январе 2024 года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, после которой были обнаружены раковые клетки.

Она прошла курс химиотерапии с февраля по сентябрь 2024 года, после чего объявила ремиссию.

В 2025 году Кейт постепенно возвращалась к своей публичной жизни. Она посетила больницу, где проводила лечение, но отметила, что процесс восстановления еще продолжается.

