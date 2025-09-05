Они принимали участие в шоу "Танцы со звездами".

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко вспомнила о своем знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, в 2006 году они вместе участвовали в первом сезоне шоу "Танцы со звездами". Елене тогда было всего 17 лет, а комику - 28. В интервью Фокусу она рассказала, что Зеленский был очень старательным учеником:

"Звезды часто бывают закрытыми и высокомерными, но в нем я этого не увидела. Это был абсолютный простой, открытый, искренний человек, который очень старался на репетициях. Никогда не слышала от него: "Я не этого буду делать", "Не хочу" или "Мне трудно". Ему было важно сделать все на 100%. Подумала, что мне очень повезло с партнером. Он неплохо двигался".

Шоптенко призналась, что недавно пересматривала видео с финала шоу, когда было объявлено о победе их пары в этом проекте. "Он подхватил меня на руки и просто побежал куда-то. Не понимаю, как это произошло. Потом упал на колени. У нас было такое облегчение, что все уже позади. Этот проект был особенным для всех - судьбоносным для многих людей, в том числе и для меня", - добавила она.

