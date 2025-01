Еврофаны уже определились с фаворитом среди украинских артистов.

Зарубежные поклонники международного песенного конкурса Евровидение после обнародования песен участников Нацотбора начали голосовать за своих фаворитов. Иностранцы выбили в лидеры одну артистку, которая значительно опережает в голосовании конкурентов.

Проголосовать граждане других стран смогли в приложении My Eurovision Scoreboard. По промежуточным результатам голосования, победу, по мнению, иностранцев, должна одержать певица Маша Кондратенко, которая будет выступать на шоу с песней "No Time to Cry". Она заняла первое место в рейтинге и получила 37% голосов. Участница Нацотбора значительно опережает своих конкурентов.

В частности, группа Ziferblat с песней "Bird of pray", которая оказалась на втором месте, отстает от Кондратенко на 20%. Музыканты получили 17% голосов. А вот тройку лучших, по мнению иностранцев, замыкает KHAYAT с треком "HONOR". За него проголосовали 14% респондентов.

На четвертую строчку попала FIЇNKA с треком "Культура", которой, кстати, многие украинцы пророчат победу. Правда, иностранные еврофаны считают иначе. Она получила 9% голосов. А последней в пятерке лидеров стала группа Molodi с песней "my sea", которая собрала 7% голосов.

К слову, финал Нацотбора состоится 8 февраля. Победителя определят путем голосования украинцев и жюри. В этом году в состав судей вошли: певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и солистка группы Go_A Екатерина Павленко. Само Евровидение запланировано в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее продюсер Нацотбора раскрыл, каким будет конкурс в этом году. Герман Ненов отметил, что в шоу внесли много изменений, поэтому зрителей ждут сюрпризы.

