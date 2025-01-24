Герман Ненов отметил, что в шоу внесли много изменений, поэтому зрителей ждут сюрпризы.

Режиссер-постановщик Национального отбора на "Евровидение-2025" Герман Ненов рассказал, каким в этом году будет конкурс. Он отметил, что шоу будет кардинально отличаться от предыдущих.

Сообщил Ненов об этом во время пресс-конференции представителей Суспільного мовлення и финалистов Нацотбора. Режиссер отметил, что такие нововведения произойдут впервые в истории украинского отбора. Он, по его словам, будет грандиозным, поскольку были добавлены элементы формата, которые присутствуют в гранд-финале международного конкурса. А также добавил, что сцена в этом году будет "одной из самых красивых за всю историю".

"По формату мы обещаем вам не просто Национальный отбор, а Евровидение. Большое, грандиозное, украинское Евровидение. В этом году мы добавили форматные элементы, которые присутствуют в гранд-финале большого шоу. Впервые в истории Нацотбора внутри нашей арены будет грин-рум, 10 финалистов с командами поддержки и специальные элементы сценария. Мы сильно готовимся к посткадрам, которые будут полноценными рекламными кампаниями в стиле культовых брендов, но в то же время они станут портретами финалистов", - рассказал Герман.

Еще одним нововведением станет и то, что перед основной частью шоу на сцене выступят девять украинских звезд, которые уже участвовали в Евровидении. Они исполнят символическую для нашей страны песню в новом формате, но не раскрыл какую именно. Финал Нацотбора 8 февраля будет вести трое ведущих, которые ранее уже появлялись на конкурсе.

"В целом это будет грандиозно, масштабно, эпично и по-евровиденски, что самое главное", - отметил Ненов.

В дополнение, был изменен формат голосования. Отныне украинцы смогут проголосовать за своего фаворита не только в приложении "Дія", но и с помощью СМС.

Напомним, ранее Молдова отказалась от участия в "Евровидении-2025". Причиной стали экономические проблемы страны и низкая заинтересованность граждан в конкурсе. Отныне на международной арене свои страны представят 37 участников.

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