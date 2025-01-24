Также была проведена жеребьевка и стало известно, каким будет порядок выступлений артистов.

В четверг, 23 января состоялась жеребьевка между финалистами Национального отбора на "Евровидение-2025". Во время нее участники конкурса определились, под каким номером каждый из них будет выступать на шоу. А также артисты показали свои песни, с которыми будут пытаться победить и представить Украину на международной арене.

Пресс-конференцию с жеребьевкой провел неизменный ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко и Анна Тульева, пишет "Суспільне". Среди присутствующих, кроме участников и журналистов, также была музыкальный продюсер конкурса Тина Кароль, креативный продюсер Герман Ненов и глава делегации Украины на "Евровидении" Оксана Скибинская.

Участники шоу по очереди тянули карточки с цифрами, которые показывали их порядковый номер во время Нацотбора. Все решал случай, поскольку финалисты не знали, кто за кем будет исполнять песни на шоу.

Ненов рассказал, что в этом году Нацотбор будут вести трое ведущих. Ранее они, по его словам, также принимали участие в конкурсе. Для зрителей готовят сюрприз с выступлением известных артистов, однако их имена, как и подробности номера, держат в секрете.

Порядковые номера финалистов Нацотбора и их песни:

1 - Влад Шериф "Wind of change"

2 - Абіє "Дм"

3 - MOLODI "my sea"

4 - Future Culture "Waste My Time"

5 - Маша Кондратенко "No time to cry"

6 - KHAYAT "HONOR"

7 - FIÏNKA "Культура"

8 - КРИЛАТА "STAY TRUE"

9 - Ziferblat "Bird of pray"

10 - ДК Енергетик "Сіль".

Отметим, что финал Нацотбора запланирован на 8 февраля. В этом году украинцы смогут проголосовать за фаворита не только в "Дії", но и через SMS. Само Евровидение состоится в городе Базель, Швейцария. Полуфиналы пройдут 14 и 15 мая, а вот гранд-финал - 17 мая.

Напомним, ранее участница Нацотбора, которая не прошла в финал, подала заявку на конкурс за рубежом. GRISANA решила попробовать свои силы в Сан-Марино и уже прокомментировала это решение.

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