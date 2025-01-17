Видео с отрывком конкурсного трека собрало тысячи лайков и комментариев за несколько часов.

Популярная украинская певица, известная песнями "Ванька-Встанька", "Люлі Люлі", "Ведмеді-Балалалайки" Маша Кондратенко, представила отрывок своей конкурсной песни, с которой будет участвовать в Национальном отборе на "Евровидение-2025". Девушка хочет победить и представить Украину на международной арене с треком "No Time to Cry". Слушатели уже пророчат артистке победу с этой композицией.

Отрывком песни Кондратенко поделилась в своем Instagram. Судя по короткому видео, композиция англоязычная. В подписи к ролику исполнительница не стала раскрывать никаких подробностей, она лишь указала: "No Time to Cry" - сверхэмоциональная и сверхважная песня. Даже не представляете, насколько".

В комментариях поклонники творчества финалистки Нацотбора выразили свой восторг от новой композиции. За несколько часов после премьеры ролик звезды собрал уже тысячи лайков и комментариев:

"Шансы очень хорошие"

"Маша, очень хорошая песня"

"Так и знал, что ты не подведешь. Мой голос точно за тебя"

"Эта песня будет звучать в Базеле. Высший пилотаж"

"Невероятно, по тизеру уже хочу, чтобы вы победили на Нацотборе!"

"Можно уже тебя отправить на Евровидение! Это просто номер 1"

Станет ли Кондратенко победительницей Нацотбора станет известно уже 8 февраля во время финала конкурса. Артистка была одной из девяти артистов, которым удалось сразу с лонглиста попасть в шортлист конкурса. Она не участвовала в голосовании за десятого финалиста. Вместе с ней за право представить Украину на Евровидении в Базеле будут бороться Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф, FIЇNKA.

Напомним, ранее участницу Нацотбора FIЇNKA заподозрили в плагиате. Скандалы вокруг конкурса не утихают и сейчас набирает обороты инцидент с треком украинки, который очень похож на испаноязычную известную композицию.

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