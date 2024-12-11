Со временем романтика и чувства исчезают между партнерами, однако их можно "возродить".

Вопрос отношений на расстоянии особенно остро встал с началом полномасштабного вторжения. Всем известно, что многие женщины с детьми или без них выехали за границу, а мужчины остались в Украине. Не секрет, что многие пары не прошли это испытание, и расстояние и постоянные стрессы погубили их отношения.

Правда, не только расстояние может стать причиной расставания и ухудшения отношений. Даже влюбленные, которые не расстаются на длительное время после нескольких лет совместной жизни могут почувствовать "холод" со стороны партнера, непонимание и иногда разочарование. Украинский психолог и психоаналитик Ольга Корбут в комментарии для УНИАН поделилась секретами, как сохранить романтику и вообще, а также объяснила, почему важно демонстрировать свои чувства партнеру.

Как сохранить отношения после нескольких лет совместной жизни

В начале отношений люди "сливаются", хотят постоянно быть вместе, думают, что созданы друг для друга, а после двух лет можно увидеть более реальный образ партнера. По словам Ольги, через два года из отношений может "отпасть романтическая мишура", и от партнера могут начать требовать соответствовать какому-то образу.

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Психолог отметила, что это вредит отношениям и ответила, как лучше развивать отношения:

Не следует переносить на человека свои ожидания или страхи из прошлого. Нужно создавать условия, при которых оба партнера могут оставаться собой. Стоит перестать идеализировать своего партнера и осознать, что что-то в нем может не нравиться, и это нормально. Чтобы сохранить отношения, можно выписать то ценное, что дает партнер.

Корбут говорит, что нет конкретного срока, после которого отношения следует укреплять.

"Это очень индивидуально", - подчеркнула психолог.

Существуют кризисы, через которые проходит пара, и они возникают после конкретных событий, в частности, после рождения ребенка, измены, переезда. В некоторых парах вообще может не быть кризиса, а в каких-то он может возникнуть, например, через 3,5 года или через 10 лет.

Почему важно демонстрировать свои чувства партнеру

Важно, чтобы партнер не испытывал эмоционального голода. Эксперт указала, что при условии возникновения такого голода, запускаются механизмы отдаления, и возникает риск потери доверия. Нужно открыто демонстрировать свои чувства и восхищение, поскольку это подтверждает важность партнера.

"Если не выражать чувства, партнер может чувствовать себя недооцененным. Чем больше недооцененности, тем больше есть угроза потери связи. А глубина связи зависит от того, насколько человек в отношениях может быть настоящим", - добавила Ольга.

Даже конфликтные эмоции лучше проговаривать, а не подавлять. Благодаря проговариванию снижается риск накопления недовольства или агрессии, которые потом могут в любой момент "взорваться". Худший вариант развития событий - такой "взрыв" во время кризисной ситуации.

Еще один эксперт поделилась с УНИАН несколькими практическими советами для укрепления отношений. Психолог и адвокат Екатерина Дробязко назвала такие методы для укрепления отношений:

Создание новых совместных впечатлений. Стоит регулярно планировать новые активности вместе - это может быть поход в необычный ресторан, совместное обучение новому хобби (например, научиться танцевать танго) или путешествие в новое место.

Практиковать "день наоборот". Раз в месяц можно меняться ролями в быту - это поможет лучше понять партнера и внесет элемент игры в повседневность.

Устраивайте "свидания-сюрпризы". По очереди организовывайте неожиданные встречи друг для друга, не раскрывая деталей заранее.

Создайте "ящик благодарности". Ежедневно записывайте, за что вы благодарны партнёру, и раз в неделю читайте записки вместе.

Введите традицию "день без гаджетов". Регулярно выделяйте время, когда вы полностью сосредоточены друг на друге без отвлечения на телефоны или соцсети.

Практикуйте "технику активного слушания". Когда партнер делится чем-то важным, повторяйте ключевые моменты его рассказа, чтобы показать, что вы действительно слышите и понимаете его.

Напомним, ранее психолог назвала эффективные методы, как не потерять связь с любимыми и сохранить чувства. Эксперт также рассказала, какие приятности важно делать для своего партнера.

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