Эксперт также рассказала, какие приятности важно делать для своего партнера.

Отношения - это связь между двумя влюбленными, которая требует регулярного внимания, усилий и заботы друг о друге. Со временем многие замечают, что та близкая эмоциональная связь, которая была в начале романа, теряется. Связь между любимыми ослабевает, когда один из партнеров перестает чувствовать себя значимым, ценным и важным. Нет человека, который не имеет потребности быть ценным и важным для другого.

Украинский психолог и психоаналитик Ольга Корбут в комментарии для УНИАН поделилась эффективными методами, которые помогут или укрепить связь с избранником или избранницей, или восстановить ее.

Что делать, чтобы не потерять связь с партнером

Эксперт отмечает: чтобы не потерять связь с партнером, важно регулярно интересоваться его внутренним миром. В частности, нужно спрашивать, о чем он переживает, чего хочет, о чем мечтает, какие у него есть желания.

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"Другому человеку нужно давать понять, что есть интерес к его внутреннему миру. Помочь не потерять связь с любимыми также может помочь совместный ритуал, например, вечернее чаепитие", - указала психолог.

Кроме того, Ольга подчеркнула, что нужно учитывать то, что партнер может чем-то от вас отличаться, и уважать его позицию, даже в том случае, если вы ее не разделяете. Необходимо принимать партнера в разных эмоциональных состояниях и поддерживать его.

Корбут отметила, что не стоит избегать сложных разговоров. По ее словам, связь теряется именно тогда, когда исчезает желание обсуждать проблемы и сложные моменты. Со временем между влюбленными из-за этого возникает огромное эмоциональное расстояние. Специалист объяснила, почему важно не бояться и не избегать таких диалогов:

Сложные разговоры - это трудно, но они необходимы для построения отношений, и можно научиться разговаривать на трудные темы.

В отношениях могут переносить на партнера ожидания или конфликты из детского опыта. Это может усложнять связь в паре, поэтому, говорит Ольга, надо у себя время от времени спрашивать: "Не ожидаю ли я от партнёра компенсации того, чего мне не хватило в детстве". К примеру, речь может идти о компенсации внимания значимых людей - мамы, папы, братьев или сестер.

"Если человек заметил, что требует от партнера слишком много внимания, постоянного присутствия рядом и чувствует себя брошенным, если другой человек занят чем-то, но работает над этой проблемой, то есть шанс на улучшение отношений", - добавила Корбут.

Какие приятности стоит делать для любимых

Подарки, сюрпризы, романтические ужины укрепляют связь между любимыми, поэтому важно не избегать этих моментов даже если вы находитесь в отношениях много лет. Такие приятные жесты внимания к партнеру усиливают чувства и помогают любимым чувствовать себя желанным и значимым. А основой крепких отношений является то, что оба партнера понимают, что они важны друг для друга.

Психолог указала, что необходимо дарить любимым то, что показывает ваши знания о нем:

Когда мы дарим человеку его любимую книгу или вкусности, то он понимает, что в это вложились, и в этом есть ценность, потому что для него это важно. Нужно делать именно те подарки, которые партнеру принесут удовольствие.

В дополнение, всегда также работают такие приятности, как объятия, прикосновения, улыбка. По ее словам, это базовые формы поддержки, которые подпитывают связь в отношениях.

"Нет человека, который не любит хотя бы одну из этих форм проявления внимания", - добавила Ольга.

Напомним, ранее психолог дала важные советы, как укрепить отношения и добавить в них "перчинки". Эксперт советует, если вы чувствуете, что влечение к партнеру исчезает, важно вовремя "оживить его".

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