Такие люди имеют навязчивую потребность спасать или исправлять других, часто ценой собственного благополучия.

Комплекс спасителя, также известный как "комплекс мессии" или "синдром белого рыцаря" - это термин, который используется для описания навязчивой потребности спасать или исправлять других, часто ценой собственного благополучия. Об этом в статье для Forbes пишет доктор философии, американский психолог Марк Треверс.

В частности, он приводит четыре признака того, что комплекс спасителя влияет на ваши отношения.

Вы несете бремя ваших отношений

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Ярким признаком склонности к "спасению" является стремление решать все проблемы, сглаживать конфликты и держать всё на плаву в ваших отношениях. Эта потребность может быть связана с вашим воспитанием.

В семьях с нарушениями родительского воспитания, такими как злоупотребление алкоголем, дети, особенно дочери, часто берут на себя роль попечителей, чтобы стабилизировать эмоциональные или практические потребности своей семьи.

По данным исследования Addictive Behaviors, женщины, выросшие в такой среде, сообщили о более высоком уровне эмоциональной заботы и чувстве прошлой несправедливости, которое часто снова возникает в отношениях со взрослыми.

Хотя это может показаться благородным, эта динамика создает несбалансированные отношения. Вы рискуете эмоционально выгореть, а ваш партнер может стать зависимым или чувствовать себя в стороне.

Эмоциональная цена постоянной готовности спасать

Для вас жертвовать собой ради потребностей вашего партнёра может казаться второй натурой. В конце концов, взросление - это то, чего от вас ожидают. Вас хвалили за то, что вы "самый сильный" в своей семье, и, возможно, вы убедились, что любовь означает жертву.

Когда ваше чувство "я" зависит от спасения других, их трудности становятся вашими. Вы посвящаете себя решению их проблем, часто до истощения. Эта динамика может даже заставить вас подсознательно искать партнеров, которые явно нуждаются в спасении, усиливая цикл, который эмоционально истощает вас и делает ваши отношения несбалансированными.

Согласно исследованию British Journal of Social Psychology, когда вы теряете себя в потребностях своего партнера, вы можете импульсивно отдать предпочтение его благополучию над своим. Со временем приоритет потребностей вашего партнера над своими приводит к выгоранию, разочарованию и потере связи с вашей личностью.

Переход от поддержки к контролю

Другим признаком комплекса спасителя является чувство обязанности взять на себя ответственность за проблемы вашего партнера, предлагая советы или вмешиваясь без просьбы, веря, что вы знаете, что лучше всего. Возможно, вами руководит чувство морального долга или убеждение, что их борьба требует вашего вмешательства.

Хотя это может показаться заботой, это часто стирает границы между поддержкой и контролем. Возможно, вы этого не осознаете, но чрезмерное вмешательство может вызвать у вашего партнера ощущение подрыва, будто его автономия затмевается вашей потребностью спасти.

Journal of Religion and Health исследовал, как реляционные модели, такие как проективно-интроективная идентификация и "повторение-принуждение", играют роль в этой динамике. Проецируя нерешенные тревоги на своего партнера и постоянно беря на себя роль спасителя, вы рискуете вызвать зависимость или обиды в ваших отношениях. Сам акт "спасения" может стать циклом, разрушающим как независимость, так и взаимное уважение.

Ваш партнер может чувствовать, что "живет под увеличительным стеклом", где каждая борьба превращается в кризис, требующий вмешательства. Со временем они могут почувствовать себя неспособными решить собственные проблемы, что способствует возмущению и разочарованию. Они могут подумать: "Мне не нужно спасение - мне нужно пространство, чтобы потерпеть неудачи и самостоятельно разобраться". Со временем эти постоянные усилия могут показаться похожими на бег на беговой дорожке - истощают, но не приближают вас к полноценной связи.

Бесконечная петля спасательной ловушки

Комплекс спасателя часто загоняет отношения в ловушку разочаровывающего круга дистанции и недопонимания. Чем сильнее вы пытаетесь помочь, тем больше кажется, что ваш партнер отстраняется. Вы можете заметить, что не понимаете, что пошло не так, особенно когда вы отдали слишком много себя, чтобы все было хорошо.

Слышать такие фразы, как "Я никогда не просил твоей помощи" или "Я не хотел, чтобы ты шел на жертвы ради меня", может быть ужасно, поскольку эти слова могут свести на нет усилия и эмоциональную энергию, которые вы вложили. Ваши попытки спасти могут иметь обратный эффект, создавая цикл, в котором оба партнёра чувствуют себя подавленными и застрявшими, неспособными найти выход из растущего разъединения.

Отказ от потребности спасать - это лучший подарок, который вы можете сделать себе и своим отношениям. Не каждому нужно спасение, и иногда лучшим поступком является доказать своему партнеру, что он справляется со своими проблемами.

Здоровые отношения процветают благодаря взаимным усилиям, когда оба партнера отдают больше, чем берут, стремясь к балансу и росту. Ваша ценность не определяется тем, чем вы жертвуете. Иногда быть по-настоящему отважным рыцарем означает отступить, создать пространство для роста и позволить чему-то прекрасному и новому процветать - как для вас, так и для вашего партнёра.

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