Вы точно их слушали на повторе.

2024 год подарил немало музыкальных хитов и новых интересных звезд. Издание The New York Times опубликовало перечень лучших песен этого года, которые понравились слушателям во всем мире.

Интересно, что в ТОП-10 вошли композиции разных стилей. Среди них есть рэп, катри, поп и многие другие.

Также в перечне можно увидеть известные звездные имена, например, певицу Сабрину Карпентер, которая в этом году спела лирическую песню "Please Please Please Please" и Бейонсе, которая запомнилась хитом о своей родине - Техасе. А еще поразили своим певческим талантом немало молодых исполнителей, которые попали в самое сердце миллионам слушателей.

Десятку лучших песен смотрите далее.

Kendrick Lamar "Not Like Us"

Beyonce "Texas Hold 'Em"

Sabrina Carpenter "Please Please Please Please"

Shaboozey "Good News"

Mavis Staples "Worthy"

Mdou Moctar "Funeral for Justice"

The Smile "Eyes & Mouth"

Leon Bridges "Peaceful Place"

Flo "Caught Up"

Tyla "Safer"

Напомним, ранее Spotify назвал самых прослушиваемых артистов в мире в 2024 году. Лидерство получила 34-летняя американская певица Тейлор Свифт.

