Также известно, чей альбом прослушали наибольшее количество раз.

Стриминговый сервис Spotify определил самых прослушиваемых певцов во всем мире за 2024 год.

Уже не впервые лидерство получила 34-летняя американская певица Тейлор Свифт. Она набрала более 26,6 млрд прослушиваний и продолжает бить все рекорды в музыкальной индустрии.

В первую пятерку также вошли такие известные исполнители: The Weekend, Bad Bunny, Drake и Билли Айлиш.

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К слову, альбом Тейлор Свифт под названием "The Tortured Poets Department" тоже получил звание самого прослушиваемого альбома в 2024 году.

Полный перечень самых прослушиваемых альбомов 2024 года:

1. Тейлор Свифт "The Tortured Poets Department"

2. Билли Айлиш "Hit Me Hard and Soft"

3. Сабрина Карпентер "Short n' Sweet"

4. Кароль Джи "Mañana Será Bonito"

5. Ариана Гранде "Eternal sunshine".

Напомним, ранее стало известно, сколько денег американская поп-певица Мэрайя Кэри зарабатывает за свой новогодний хит "All I Want For Christmas Is You".

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