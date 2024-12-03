Один из рейтингов возглавил трек "Teresa & Maria" от исполнителей alyona alyona и Jerry Heil.

Стриминговый сервис Apple Music обнародовал рейтинг самых популярных песен 2024 года в Украине, и результаты впечатляют! Украинские исполнители доминируют в чарте, демонстрируя рост популярности отечественной музыки.

Первое место заняла песня "Teresa & Maria" - взрывной дуэт двух талантливых певиц, alyona alyona и Jerry Heil. Этот трек сочетает в себе элементы рэпа, поп-музыки и украинского фолка, создавая гимн женской силе и борьбе за мечты.

Вторую строчку заняла романтическая баллада "Покохай мене" от Chico, Qatoshi & 100лиця. Нежный вокал, атмосферный бит и лирический текст затрагивают самые глубокие струны души, воспевая самое важное чувство - любовь.

На третьем месте оказалась атмосферная песня "Найди меня" от новой звезды украинской музыки Klavdia Petrivna. Трек о поиске себя, своего места в мире и настоящей любви завораживает искренностью и глубиной.

В десятку самых популярных треков также вошли:

"Барабан" - еще один хит от Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna, энергичная песня с этническими мотивами.

"А я все плакала" - лирическая песня DOROFEEVA & LEBIGA о любви, разлуке и боли.

"А что?" - песня MONATIK с философским подтекстом, которая побуждает к размышлениям.

"Lose Control" - эмоциональная баллада американского певца Teddy Swims о любви и страсти.

"Нагадай" - лирическая песня Domiy о прошлой любви и воспоминаниях.

"Хай пишут" - еще один хит от DOROFEEVA, песня о равнодушии к чужому мнению и уверенность в себе.

"Уночі" - романтическая баллада YAKTAK о любви и ночных мечтах.

Напомним, Apple Music выбрал лучшую певицу 2024 года.

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