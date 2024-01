Его новый трек уже успел опуститься в чартах.

Недавно американский певец Джастин Тимберлейк выпустил новый трек под названием "Selfish". Интересно, что это первая композиция за последние пять лет молчания исполнителя, а впоследствии анонсировал и целый альбом "Everything I Thought It was". Однако не обошлось без инцидентов.

Его песня "Selfish" вышла после признаний Бритни Сприс в своей автобиографической книге. Женщина написала, что во время отношений с Джастином в 2002 году, он заставил ее сделать аборт. Эта новость наделала немало шума среди поклонников звезды.

Они начали откровенно хейтить новую композицию Тимберлейка, не дают ей распространяться в чартах и сравнивают с песней Спирс, которая точно также называется, пишет издание Entertainment Weekly.

Все началось с шуточного поста в твиттер-аккаунте Britney Stan. В нем было написано, что Бритни выпустит "новую" песню "Selfish", которую стоит поддержать. Поклонники сделали и запустили хэштег # BritneySpearsSelfish. Эти действия значительно подняли старый трек певицы и помешали Тимберлейку выйти в топы. Также поклонники покупают "Selfish" в исполнении Бритни Спирс в iTunes и активно слушают в стриминговых сервисах.

Кстати, на днях все же этой песне удалось опередить Тимберлейка и выйти на первое место многих чартов.

Напомним, недавно у Джастина Тимберлейка и его жены Джессики Билл начались проблемы в отношениях после признаний Бритни Спирс. Ходят слухи, что пара на грани развода.

