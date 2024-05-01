Постановщицей номера стала украинская режиссер, которая сотрудничает с мировыми знаменитостями.

Украинская режиссер Таню Муиньо, которая сняла клип для Гарри Стайлза, стала постановщицей номера alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024". Представительницы Украины поделились впечатлениями от сотрудничества с режиссером.

alyona alyona и Jerry Heil рассказали, что чрезвычайно благодарны судьбе за возможность сотрудничать с Таню Муиньо. По словам артисток, у них общая цель - достойно представить Украину на песенном конкурсе.

Также певицы добавляют, что смысл их постановки подчеркивает идею песни "Teresa & Maria" - "единство людей, единство женщин". Они называют режиссера лидером мировой арены, которая создает тренды.

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"Мы невероятно рады, что режиссером номера стала Таню. Это в очередной раз подчеркивает идею нашей песни: единство людей, единство женщин, дев! Таню Муиньо - сильная личность, талант, которая не просто представляет Украину на международной арене - она лидер, создающий тренды", - отметил дуэт украинских певиц в интервью изданию Billboard.

Исполнительницы указали, что в начале обсудили все детали с Таню, они объяснили режиссеру "все, что болит и резонирует в песне". Позже Муиньо представила звездам свое видение номера, которое сразу понравилось представительницам Украины:

Мы поняли: это то, как мы хотим через наш номер говорить с миром! Единство, стальная сила дев, вера и воля! Музыка таки объединяет мир, мы уверены! И знаем, что эта постановка соединит сердца по всему миру в стремлении к победе света над тьмой!

Чем известна Таню Муиньо

Таню Муиньо - украинская режиссер, которая родилась в Одессе. Она стала настоящей звездой в мире, а ее видеоработы набирают миллионы просмотров. Звезда завоевала расположение американских знаменитостей и стала популярной среди культовых исполнителей.

В ее творчестве клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и Дженифер Лопес.

К слову, несколько дней назад состоялась первая репетиция alyona alyona вместе и Jerry Heil на сцене шоу. Как известно, конкурс пройдет в Мальме, Швеция. Первый полуфинал пройдет уже через неделю, 7 мая, а второй - 9 мая. Гранд-финал ожидается 11 мая.

Напомним, ранее украинка Таня Муиньо сняла клип для известной британской певицы.

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