Фаны разочарованы его поведением.

Недавно культовая певица Бритни Спирс выпустила мемуары "Женщина во мне", в которых рассказала, что Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт. Такое признание повергло в шок поклонников артиста, поэтому они призвали его бойкотировать.

Юзеры начали писать в социальной сети Х, что много лет их обманывали, создавая Тимберлейку образ крутого и горячего мужчины.

"Я думаю, Джастин Тимберлейк знает, что он был началом падения Бритни. Он так сильно подстрекал СМИ, он разбил ей сердце, он говорил об их бизнесе в интервью. Бритни никогда не поступала с ним так, и после этого разрыва она никогда не была прежней", - написал один из юзеров.

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Отметим, сейчас популярность Тимберлейка резко пошла на спад. Однако он пока никак не комментирует скандал, разгоревшийся вокруг его персоны.

Отношения Тимберлейка и Спирс - что известно

В 1997-2002 годах Джастин встречался с Бритни, после расставания выпустил песню и клип "Cry Me a River". Песня впоследствии стала мировым хитом.

Спустя много лет Спирс призналась, что в их отношениях все было не так сладко, как думали многие поклонники. Артистка рассказала, что однажды забеременела от Тимберлейка, но он оказался не готов к отцовству.

Поэтому она дома приняла таблетки, провоцирующие выкидыш. В тот момент ей стало очень плохо, а Тимберлейк, чтобы разрядить обстановку, подошел к ней и начал играть на гитаре.

Она добавила, что Тимберлейк ей изменял, однако она не уходила от него, потому что была очень влюблена.

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