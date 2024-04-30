Праздник 30 апреля - День каменной стены, Международный день джаза, День веснушчатых созвездий, Международный день свечника. 30 апреля - 120-й день года (121-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 245 дней.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Памятные события в истории 30 апреля
- Какой праздник сегодня по церковному календарю
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать, приметы погоды
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
30 апреля в разных государствах отмечают совершенно разные праздники - предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:
- День отшлепывания, День честности, День стильной прически, День овсяного печенья, День приюта для бездомных животных, День изюма - США.
- День победы - Вьетнам.
- День учителя - Парагвай.
- День Персидского залива - Иран.
- День армии - Грузия.
- День ребенка - Мексика.
- День короля - Швеция.
- День защиты прав потребителей - Таиланд.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 30 апреля отмечается День пограничника. Поздравьте своих знакомых, друзей и родных, которые служат в соответствующих войсках.
Памятные события в истории 30 апреля
- 1315 - человек, считавшийся автором проекта виселицы, Ангерран де Мариньи, был казнен в Париже на виселице Монфокон. Его тело висело там два года.
- 1658 - в Монреале открыли первую школу, выбрав для учреждения здание конюшни.
- 1789 - первым президентом США стал Джордж Вашингтон.
- 1812 - к США присоединился 18-й штат - Луизиана.
- 1854 - в Бразилии открыли первую железную дорогу.
- 1916 - жители Германии перешли на летнее время, и были первыми в мире, кто так поступил.
- 1939 - в Нью-Йорке открылась первая всемирная промышленная выставка. Телевещание в США началось с ее показа и с тех пор проводится на постоянной основе.
- 1945 - умер Адольф Гитлер.
Какой праздник сегодня по церковному календарю
Православные христиане, перешедшие на календарь ПЦУ, отмечают церковный праздник 30 апреля - день памяти апостола Иакова Заведеева. Те верующие, которые хотят отмечать религиозные торжества по старому стилю, могут помолиться иконе Божией Матери "Избавительница", а также отметить православный праздник 30 апреля - день памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, и день памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать, приметы погоды
Приметы на сегодня говорят, что в день Зосимы Пчельника необходимо съесть ложку меда - тогда человек весь год будет сильным и здоровым. Также в эту дату желательно не обижать пчел, иначе "притянете" к себе неудачи.
Погодные приметы тоже заслуживают внимания:
- с утра ливень - год будет урожайным;
- пчелы сидят в ульях - скоро наступит жара;
- стелется туман - грядет потепление;
- пчелы летают по одиночке - будет мало мёда.
Женщинам 30 апреля запрещено ругаться и ссориться, иначе счастья не будет много лет. Не стоит рассказывать кому-то о своих планах - они не осуществятся. Народные приметы не советуют смотреть на себя в зеркало - нечистая сила может украсть здоровье и красоту.