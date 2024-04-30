Сегодня отмечаются Великий вторник и Вальпургиева ночь.

Праздник 30 апреля - День каменной стены, Международный день джаза, День веснушчатых созвездий, Международный день свечника. 30 апреля - 120-й день года (121-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 245 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

30 апреля в разных государствах отмечают совершенно разные праздники - предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:

День отшлепывания, День честности, День стильной прически, День овсяного печенья, День приюта для бездомных животных, День изюма - США.

День победы - Вьетнам.

День учителя - Парагвай.

День Персидского залива - Иран.

День армии - Грузия.

День ребенка - Мексика.

День короля - Швеция.

День защиты прав потребителей - Таиланд.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране 30 апреля отмечается День пограничника. Поздравьте своих знакомых, друзей и родных, которые служат в соответствующих войсках.

Видео дня

Памятные события в истории 30 апреля

1315 - человек, считавшийся автором проекта виселицы, Ангерран де Мариньи, был казнен в Париже на виселице Монфокон. Его тело висело там два года.

1658 - в Монреале открыли первую школу, выбрав для учреждения здание конюшни.

1789 - первым президентом США стал Джордж Вашингтон.

1812 - к США присоединился 18-й штат - Луизиана.

1854 - в Бразилии открыли первую железную дорогу.

1916 - жители Германии перешли на летнее время, и были первыми в мире, кто так поступил.

1939 - в Нью-Йорке открылась первая всемирная промышленная выставка. Телевещание в США началось с ее показа и с тех пор проводится на постоянной основе.

1945 - умер Адольф Гитлер.

Какой праздник сегодня по церковному календарю

Православные христиане, перешедшие на календарь ПЦУ, отмечают церковный праздник 30 апреля - день памяти апостола Иакова Заведеева. Те верующие, которые хотят отмечать религиозные торжества по старому стилю, могут помолиться иконе Божией Матери "Избавительница", а также отметить православный праздник 30 апреля - день памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, и день памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать, приметы погоды

Приметы на сегодня говорят, что в день Зосимы Пчельника необходимо съесть ложку меда - тогда человек весь год будет сильным и здоровым. Также в эту дату желательно не обижать пчел, иначе "притянете" к себе неудачи.

Погодные приметы тоже заслуживают внимания:

с утра ливень - год будет урожайным;

пчелы сидят в ульях - скоро наступит жара;

стелется туман - грядет потепление;

пчелы летают по одиночке - будет мало мёда.

Женщинам 30 апреля запрещено ругаться и ссориться, иначе счастья не будет много лет. Не стоит рассказывать кому-то о своих планах - они не осуществятся. Народные приметы не советуют смотреть на себя в зеркало - нечистая сила может украсть здоровье и красоту.

Вас также могут заинтересовать новости: