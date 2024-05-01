Обладательницы красивого и нежного имени Тамара несколько раз в году отмечают свои именины. День ангела Тамары 1 мая по новому стилю празднуется в честь Тамары Великой, царицы Грузии. Именно грузинская форма этого имени распространена в Украине - оригинальное библейское имя звучит как Фамарь.
В День ангела Тамары 2024 поздравьте близких и подруг с этим именем. Наши яркие картинки и красивые пожелания поднимут настроение Тамаре и вызовут искреннюю улыбку.
Поздравления с Днем ангела Тамары
Поздравляю тебя, Тома!
Этот праздник для тебя.
Пусть волшебным днем он станет,
Пусть исполнится мечта.
Пусть любовь с тобою будет,
Не покинет никогда.
Ничто сердце не остудит,
Мир пусть радует тебя.
***
Гордый взгляд и острый ум.
Ты, Тамара, знаешь,
Что огромной колдовской
Силой обладаешь.
Я тебе желаю быть
По судьбе царицей.
Пусть задуманное все
Вмиг осуществится!
***
С праздником тебя, Тамара,
Желаю песен под гитару.
Желаю преданных друзей,
Рядом отзывчивых людей.
Желаю море вдохновения,
Любви и радости, терпения.
Желаю счастья через край,
Желаю жизни, словно рай.
***
С праздником тебя, Тамара,
Нынче пусть душа взбодрится,
Вмиг исчезнут все кошмары,
Будем лихо веселиться!
Зажигай, дурачься, Тома,
Позабудь про негатив,
Оставь грусть, волненье дома,
Излучай лишь позитив!
***
Поздравления, Тамара,
Нынче смело принимай,
В ход пускай все свои чары,
Отрывайся, не скучай!
Пусть подарит тебе, Тома,
Праздник бодрости волну,
Не сиди сегодня дома,
Окунись в чувств новизну!
***
Царица или госпожа?
Тебе решать, Тамара,
Пусть будет в жизни у тебя
Любви и счастья валом!
Не поскупится пусть удача,
Твой путь вдруг осветив собой,
И пусть померкнут звезды в небе,
В сравнении проиграв с тобой!
***
Хочу поздравить тебя, дорогая Тамара, с Днем ангела. Будь счастливой и любимой, здоровой и жизнерадостной. Желаю хороших планов на будущее. Пусть жизнь будет к тебе добра и справедлива!
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Дорогая Тамара, с праздником! С Днем ангела тебя! Желаю ярких чувств и эмоций, цветущего здоровья и шикарного настроения! Пусть этот праздник подарит много приятных встреч и блестящих перспектив!
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С Днем ангела! Тамара, желаю тебе легких жизненных дорог, здоровья, счастья и удачи! Пусть в доме царят уют, тепло, радость и смех. Пусть близкие люди окружают любовью и заботой. Пусть вера в настоящие чудеса живет в твоем сердце!
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Томочка, поздравлю тебя, дорогая! Желаю быть настоящей царицей и править балом в своей жизни. Пусть для тебя этот мир будет добрым и удивительным, пусть Тамара всегда будет на пике счастья и успеха. С именинами!
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Тома, поздравляю с Днем ангела! Пусть святая царица Тамара тебя оберегает от бед! Желаю идеального здоровья, больше поводов для радости, хороших новостей и, конечно, скорейшей победы Украины и возвращения мирный времен!