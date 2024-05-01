В День ангела Тамары 1 мая поздравьте близких обладательниц этого имени.

Обладательницы красивого и нежного имени Тамара несколько раз в году отмечают свои именины. День ангела Тамары 1 мая по новому стилю празднуется в честь Тамары Великой, царицы Грузии. Именно грузинская форма этого имени распространена в Украине - оригинальное библейское имя звучит как Фамарь.

В День ангела Тамары 2024 поздравьте близких и подруг с этим именем. Наши яркие картинки и красивые пожелания поднимут настроение Тамаре и вызовут искреннюю улыбку.

Поздравления с Днем ангела Тамары

Поздравляю тебя, Тома!

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Этот праздник для тебя.

Пусть волшебным днем он станет,

Пусть исполнится мечта.

Пусть любовь с тобою будет,

Не покинет никогда.

Ничто сердце не остудит,

Мир пусть радует тебя.

***

Гордый взгляд и острый ум.

Ты, Тамара, знаешь,

Что огромной колдовской

Силой обладаешь.

Я тебе желаю быть

По судьбе царицей.

Пусть задуманное все

Вмиг осуществится!

***

С праздником тебя, Тамара,

Желаю песен под гитару.

Желаю преданных друзей,

Рядом отзывчивых людей.

Желаю море вдохновения,

Любви и радости, терпения.

Желаю счастья через край,

Желаю жизни, словно рай.

***

С праздником тебя, Тамара,

Нынче пусть душа взбодрится,

Вмиг исчезнут все кошмары,

Будем лихо веселиться!

Зажигай, дурачься, Тома,

Позабудь про негатив,

Оставь грусть, волненье дома,

Излучай лишь позитив!

***

Поздравления, Тамара,

Нынче смело принимай,

В ход пускай все свои чары,

Отрывайся, не скучай!

Пусть подарит тебе, Тома,

Праздник бодрости волну,

Не сиди сегодня дома,

Окунись в чувств новизну!

***

Царица или госпожа?

Тебе решать, Тамара,

Пусть будет в жизни у тебя

Любви и счастья валом!

Не поскупится пусть удача,

Твой путь вдруг осветив собой,

И пусть померкнут звезды в небе,

В сравнении проиграв с тобой!

***

Хочу поздравить тебя, дорогая Тамара, с Днем ангела. Будь счастливой и любимой, здоровой и жизнерадостной. Желаю хороших планов на будущее. Пусть жизнь будет к тебе добра и справедлива!

***

Дорогая Тамара, с праздником! С Днем ангела тебя! Желаю ярких чувств и эмоций, цветущего здоровья и шикарного настроения! Пусть этот праздник подарит много приятных встреч и блестящих перспектив!

***

С Днем ангела! Тамара, желаю тебе легких жизненных дорог, здоровья, счастья и удачи! Пусть в доме царят уют, тепло, радость и смех. Пусть близкие люди окружают любовью и заботой. Пусть вера в настоящие чудеса живет в твоем сердце!

***

Томочка, поздравлю тебя, дорогая! Желаю быть настоящей царицей и править балом в своей жизни. Пусть для тебя этот мир будет добрым и удивительным, пусть Тамара всегда будет на пике счастья и успеха. С именинами!

***

Тома, поздравляю с Днем ангела! Пусть святая царица Тамара тебя оберегает от бед! Желаю идеального здоровья, больше поводов для радости, хороших новостей и, конечно, скорейшей победы Украины и возвращения мирный времен!

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