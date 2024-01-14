Певица повлияла на семейную жизнь Тимберлейка.

У американского певца и актера Джастина Тимберлейка серьезный кризис в отношениях с супругой Джессикой Билл. Как сообщают западные СМИ, у пары начались проблемы после скандальных заявлений Бритни Спирс.

"Они любят друг друга, прошли сеансы у семейного психотерапевта, однако они не разрешили их основные проблемы", - сказал инсайдер в комментарии Life and Style.

Также источник издания сообщил, что супруги даже переехали в другой дом, чтобы избавиться от груза прошлого и начать все сначала. Но пока им это сложно дается.

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К слову, Джастин Тимберлейк был счастлив в браке с 2012 года. Они с Джессикой Билл были образцовой семьей. Однако "черная кошка" между ними пробежала после того, как экс-возлюбленная Джастина - Бритни Спирс - выпустила мемуары "Женщина во мне", в которых рассказала об их отношениях и о том, как певец заставил ее сделать аборт.

Поговаривают, что Билл, узнав такие подробности из жизни своего супруга, обиделась на него.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк отреагировал на слова Бритни Спирс об аборте. Он рассчитывал на то, что это останется в тайне.

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