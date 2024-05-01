Сегодня отмечается День глобальной любви, а также День весны и труда.

Сегодня, 1 мая - праздник - День глобальной любви, День весны и труда, День заплетающихся ног, Великая среда Страстной недели, День покатушек с ветром, День рождения почтовой марки, День лечебного массажа, День совместной детской тренировки. 1 мая - 121-й день года (122-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 244 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

1 мая по всей Земле отмечается множество важных дат, предлагаем вам посмотреть, какой сегодня праздник в разных уголках планеты:

День суслика - Канада.

День достойной зарплаты, День благодарности переводчику, День породистых собак, День квалифицированных профессий - США.

День учителя - Ямайка.

День ландыша - Франция.

Фестиваль виски - Великобритания.

Кeльтcкий пpaздник нaчaлa лeтa "Бeлтaйн" - Иpлaндия.

Праздник небесной императрицы "Мацзу" - Китай.

Праздник гавайских танцев - Гавайские острова.

Майский праздник - Германия.

День весны - Эстония.

День конституции - Аргентина.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - 1 мая в Украине, как и во всей Европе, отмечается "Первомай" - День весны и труда.

Видео дня

Памятные события в истории 1 мая

1328 - по мирному договору 1328 года Англия признала независимость Шотландии.

1776 - Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов.

1786 - в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Женитьба Фигаро".

1840 - в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: чёрная однопенсовая и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.

1884 - в Чикаго начато строительство 10-этажного дома - первого небоскреба.

1886 - Бирма включается в состав Британской Индии.

1899 - впервые в продаже появился аспирин.

1912 - впервые напечатана купюра в 5 канадских долларов.

1930 - опубликовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы - Плутон.

1935 - выпущен первый серебряный канадский доллар.

1945 - в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

1948 - провозглашено создание КНДР.

1950 - в Китайской Народной Республике запрещаются полигамия, детоубийство и браки в детском возрасте.

1967 - свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.

1978 - в Великобритании впервые Первое мая отмечается как государственный праздник.

1979 - Элтон Джон первым из звезд эстрады мирового масштаба выступил в Израиле.

1984 - вышел первый выпуск комикса про черепашек-ниндзя.

1999 - на телеканале Nickelodeon вышла первая серия мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

2004 - Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС.

2009 - в Швеции легализованы однополые браки.

Какой сегодня православный праздник

1 мая православные верующие в Украине по новому календарю ПЦУ отмечают день памяти святого пророка Иеремии. Те христиане, которые встречают религиозные торжества по старому стилю, отмечают другой праздник 1 мая - Максимовской иконы Божией Матери, день памяти преподобного Иоанна Солунского и день памяти святителя Космы Халкидонского.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать, приметы и запреты дня

Народные приметы 1 мая гласят, что в эту дату лучше всего отдыхать - заниматься своей работой в будний день, конечно, не запрещено, но тяжелого физического труда лучше избегать. Также в ночь с 30 апреля на 1 мая снятся вещие сны - обязательно запомните их.

Народные приметы о погоде подскажут, какими будут ближайшие дни:

ярко светит солнце - в конце мая будет холодно;

утром солнце, а вечером пасмурно - к потеплению;

вечером заря золотистого цвета - к богатому урожаю зерновых культур;

много звезд на небе - возможны заморозки.

Категорически запрещено 1 мая мужчинам работать на огороде - если нарушить это правило, то хорошего урожая не будет. Запрещено в эту дату ссориться и выяснять отношения, сплетничать и завидовать. Не стоит выходить из дома в одежде черного цвета, чтобы не "притянуть" несчастье - лучше выбрать светлые тона.

Вас также могут заинтересовать новости: