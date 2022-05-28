В День пограничника мы чтим подвиг людей, которые первые встретили оккупанта на украинской границе.

Сегодня украинские ограничники отмечают свой профессиональный праздник. После полномасштабного вторжения России 24 февраля именно пограничники первые встретили оккупантов на наших границах. Эти герои ежедневно охраняют наш покой и дают отпор агрессору. УНИАН собрал красивые поздравления для всех украинских пограничников.

История праздника

В Советском Союзе день пограничника ежегодно праздновали 28 мая. Даже во времена независимости эта дата закрепилась в народе, хотя в 1992 году указом президента праздник перенесли на 4 ноября. Только в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля. В этот день была основана Госпогранслужба Украины.

Поздравления с Днем пограничника

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

Прикордоннику я бажаю -

Нехай удача по життю чекає,

З цим святом вітаю,

Рухатися лише вперед звикайте.

***

З днем прикордонника привітаю

І Тобі побажаю

Удачі, сил п'ять тонн -

Аби пишавсь Тобою кордон!

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не познать горечь поражения и сотрясения непредвиденных ситуаций. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.

***

Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!

Вас также могут заинтересовать новости: