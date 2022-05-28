Сегодня украинские ограничники отмечают свой профессиональный праздник. После полномасштабного вторжения России 24 февраля именно пограничники первые встретили оккупантов на наших границах. Эти герои ежедневно охраняют наш покой и дают отпор агрессору. УНИАН собрал красивые поздравления для всех украинских пограничников.
История праздника
В Советском Союзе день пограничника ежегодно праздновали 28 мая. Даже во времена независимости эта дата закрепилась в народе, хотя в 1992 году указом президента праздник перенесли на 4 ноября. Только в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля. В этот день была основана Госпогранслужба Украины.
Поздравления с Днем пограничника
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
Прикордоннику я бажаю -
Нехай удача по життю чекає,
З цим святом вітаю,
Рухатися лише вперед звикайте.
***
З днем прикордонника привітаю
І Тобі побажаю
Удачі, сил п'ять тонн -
Аби пишавсь Тобою кордон!
На горду службу ви обрані,
Оберігаєте кордон країни.
Професія ваша в пошані
І функції дуже важливі.
Як вам вдячні безмірно
Не висловити навіть у словах.
Кордон, сказати буде вірно,
У надійних і сильних руках.
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не познать горечь поражения и сотрясения непредвиденных ситуаций. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.
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Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!