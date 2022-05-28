День пограничника Украины 2021 / фото liga.net

Сегодня украинские ограничники отмечают свой профессиональный праздник. После полномасштабного вторжения России 24 февраля именно пограничники первые встретили оккупантов на наших границах. Эти герои ежедневно охраняют наш покой и дают отпор агрессору. УНИАН собрал красивые поздравления для всех украинских пограничников.

История праздника

В Советском Союзе день пограничника ежегодно праздновали 28 мая. Даже во времена независимости эта дата закрепилась в народе, хотя в 1992 году указом президента праздник перенесли на 4 ноября. Только в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля. В этот день была основана Госпогранслужба Украины.

Поздравления с Днем пограничника

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

День пограничника 2021 поздравления / фото korrespondent.net

Прикордоннику я бажаю -

Нехай удача по життю чекає,

З цим святом вітаю,

Рухатися лише вперед звикайте.

***

З днем прикордонника привітаю

І Тобі побажаю

Удачі, сил п'ять тонн -

Аби пишавсь Тобою кордон!

С Днем пограничника поздравления / фото korrespondent.net

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

С днем пограничника / фото korrespondent.net

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

Поздравления с Днем пограничника / фото pinterest.com

Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не познать горечь поражения и сотрясения непредвиденных ситуаций. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.

***

Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!

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