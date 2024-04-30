В православной культуре есть традиция поднять бокал или рюмку в память об усопшем, выпив небольшое количество алкоголя.

Поминки, как и похороны, сопровождаются рядом обычаев и правил. Каждый, кто хоть раз был на таких мероприятиях, наверняка обратил внимание, как пьют за умерших – на поминках не принято чокаться бокалами и рюмками. УНИАН разобрался, можно ли чокаться на похоронах.

Почему нельзя чокаться на поминках - история суеверия

Правило не соприкасаться бокалами, выпивая за покойных, появилось задолго до формирования современной карты мира. К примеру, язычники верили, что дух усопших присутствует в семье и после смерти. Поэтому на поминках люди просто поднимали бокалы, чтобы души их близких могли "выпить" со всеми.

Есть еще одна причина, почему не чокаются на поминках. Ранее суеверные люди были убеждены, что таким образом защищают друг друга от того, чтобы "передать" им горе.

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Почему не чокаются за умерших - связь с религией

Как известно, в православной культуре есть традиция поднять бокал или рюмку в память об усопшем, выпив небольшое количество алкоголя. В основном это водка или вино. Так близкие могут выразить уважение к умершему. Иногда этот процесс сопровождается словами памяти или молитвой.

В разных религиях есть разные объяснения, почему нельзя чокаться после похорон. К примеру, наши предки верили, что звон бокалов похож на звон колоколов. Он был призван прогнать духов и нечисть из дома, однако "изгонять" своих близких никто не хотел. Поэтому усопших поминали в тишине. Согласно другой версии, звон рюмок мог потревожить дух усопшего.

Почему не принято чокаться бокалами в наши дни

Звон бокалов часто ассоциируется с праздничными мероприятиями. Это отнюдь не та атмосфера, которая царит на поминальных обедах.

Причина, почему не чокаются за покойных, заключается в том, что это может рассматриваться как неуважение к усопшему и памяти о нем. Стоит помнить, что подобные мероприятия считаются траурными и серьезными, и люди на них ожидают соблюдения соответствующего этикета.

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