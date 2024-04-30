Древний славянский праздник Вальпургиева ночь до сих пор отмечается многими украинцами.

Ночь с 30 апреля на 1 мая во многих странах известна как Вальпургиева. Согласно давним легендам, в эту открываются врата в потусторонний мир, и нечисть собирается на шабаши. Рассказываем, почему Вальпургиева ночь так называется и в чем разница между западноевропейским и славянским праздниками.

Вальпургиева ночь: история праздника

Согласно поверьям, в VIII веке в Германии жила монахиня по имени Вальпурга (Вальбурга). Она прибыла из Англии и основала монастырь Хайденхайм, так как германские земли на тот момент были полностью под влиянием язычества, а Вальпурга продолжала миссию своего отца - распространяла христианство.

Монахиня вскоре стала известной далеко за пределами монастыря благодаря своим чудотворениям. Известно, что она спасала людей от голода, болезней, эпидемий, была покровительницей рожениц и крестьян. Вальпурга просвещала язычников, занималась духовным и интеллектуальным трудом - свободно говорила и писала на нескольких языках, составляла жизнеописание известных людей. Скончалась святая Вальпурга около 780-го года, а ее мощи при перенесении начали мироточить.

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Таким образом получается, что 1 мая - день памяти святой Вальпурги, которая никакого отношения к магии и колдовству не имела. Общее заблуждение возникло по другой, хотя и несколько банальной, причине.

Праздник Бельтайн - традиции и дата

В календаре древних кельтов существовали два самых важных праздника - Самайн (Самхейн) 1 ноября и Бельтайн (Бельтэйн) 1 мая. Связаны они были с животноводством - выгоном скота на летние пастбища весной и загоном животных осенью.

Главный ритуал Бельтайна - разжигание костров на возвышенностях, проведение обрядов друидов, чтение заговоров и жертвоприношения.

У таких церемоний с огнем было две цели:

Почитание сил природы и Бога солнца - сохранить невредимыми стада, получить хороший приплод скота, урожай на полях. Очищение и защита - уберечь общину от грома и молнии, града, болезней, злых чар волшебников и колдунов.

В древние времена кельты приносили в жертву людей, потом сменили их на животных, а начиная с XIX века использовали в качестве даров Богам пироги или освященный в церкви хлеб.

Историки утверждают, что в эту же дату ведьмы садились на метла и летали над поселениями, пытаясь помешать людям встретить весну и помолиться своим Богам. Именно поэтому ночь с 30 апреля на 1 мая считается ведьминской, а название "Вальпургиева" появилось потом, в результате исторической оплошности.

Вальпургиева ночь в Украине

У наших предков, которые никакого представления о святой Вальпурге не имели, было свое торжество - Живин день. 1 мая они почитали главную покровительницу Рода и Живительной Силы - Богиню Живу. Известно, что слово "жизнь" у древних славян звучало как "живот" - живое тело.

Славяне в эту дату проводили языческие обряды, поклоняясь богам, которые дарят земле плодородие. Ритуалы были похожи на кельтские - люди разжигали костры и прыгали через них, очищая тело и душу, а молодые девушки брали метла в руки и ходили вокруг костров, прогоняя нечистую силу.

Также молодые женщины ходили в лес и собирали лекарственные травы - считалось, что в ночь с 30 апреля на 1 мая они становятся целебными. Кроме того, сны в Живин день или Вальпургиеву ночь всегда вещие - советуем запомнить, что вам приснится.

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