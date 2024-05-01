1 мая - праздник весны и труда, который ежегодно отмечают во всем мире.

Международный день труда 1 мая в Украине и мире ежегодно отмечают уже более 100 лет. Традиционно в этот день в разных странах мира работники выходили на протесты, отстаивая свои права и добиваясь лучших условий труда - большую зарплату и более короткий рабочий день, создание профсоюзов. В наше время 1 мая традиционно желают успехов в работе, вдохновения и весеннего настроения и, в первую очередь - долгожданного мира. Идеи оригинальных поздравлений с 1 мая в стихах, прозе и открытки к празднику - в материале.

1 мая в Украине - выходной или нет

День труда - государственный праздник. По законам мирного времени 1 мая - всегда выходной день, а если он совпадает с выходным (субботой или воскресеньем), то выходной день переносится на следующий после праздничного.

Но согласно нынешнему законодательству в условиях военного положения (его продлили до 13 мая 2024 года) официального выходного дня 1 мая не будет. В то же время в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя.

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Поздравления с 1 мая в прозе

С праздником мира! С праздником весны и труда! Пусть наступит мир на всей планете, пусть труд будет только в радость, а май приносит радость, счастье, улыбки!

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Поздравляю с солнечным праздником Первомаем! Пусть он принесет весеннее настроение, солнечные надежды, мелодичную любовь, красочные эмоции!

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Поздравляю с 1 мая, дорогие коллеги! В День труда желаю неиссякаемой энергии, мотивации и вдохновения, а также плодотворной работы. Пусть приложенные усилия приведут к новым профессиональным высотам!

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Поздравляю всех и каждого со светлым праздником Первомая! Пусть труд каждого будет незаменим и дорого оценим. Желаю всем профессиональных успехов, удачи и карьерного роста.

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Дорогие коллеги! День труда - отличный повод вспомнить все трудности, через которые мы прошли на пути к успеху. Желаю вам идти дальше, не останавливаясь на достигнутом - к новым вершинам и победам. Пусть мечты сбываются, а рабочие будни будут легкими и быстро пролетают.

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С праздником весны и труда, с 1 мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным и честным. Бодрости и знаний, светлых идей, всегда твердо идти по выбранному пути к мечте, отбросив сомнения, не боясь препятствий, преодолевая преграды!

Поздравление с 1 мая в стихах

С 1 Мая! С Днем труда!

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе,

И пребудет мир всегда!

***

Светлый день в начале мая -

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

***

В майский первый светлый день

Пусть в душе цветет сирень,

Распускается надежда,

Чтобы лучше жить, чем прежде.

***

На пороге Первомай.

День труда скорей встречай.

Жить без дела - это грех.

Пусть в работе ждет успех,

А еще растет доход

День за днем, из года в год.

***

Поздравляю вас, трудяги,

Все мы в жизни работяги.

Кто-то пашет ради цели,

Кто-то, чтобы мозг не ели,

Кто-то, чтобы что-то кушать,

Кто-то, чтобы сплетни слушать.

Поздравляю, господа,

В этот праздник, день труда!

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Поздравляю с Первомаем -

Праздник мира и труда,

Пожелаю вам трудиться -

Не лениться никогда,

Чтобы вам всегда работа

Приходилась по душе,

А удача и везение

Были с вами чтоб везде!

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Вас с 1 Мая поздравляю!

За труд достойный уважаю.

Удачи, счастья и здоровья

Вам с искренностью я желаю.

Открытки с 1 мая

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Ранее мы рассказывали, какие будут праздники в мае 2024 - календарь государственных, международных и профессиональных дат.

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