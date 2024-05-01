Международный день труда 1 мая в Украине и мире ежегодно отмечают уже более 100 лет. Традиционно в этот день в разных странах мира работники выходили на протесты, отстаивая свои права и добиваясь лучших условий труда - большую зарплату и более короткий рабочий день, создание профсоюзов. В наше время 1 мая традиционно желают успехов в работе, вдохновения и весеннего настроения и, в первую очередь - долгожданного мира. Идеи оригинальных поздравлений с 1 мая в стихах, прозе и открытки к празднику - в материале.
1 мая в Украине - выходной или нет
День труда - государственный праздник. По законам мирного времени 1 мая - всегда выходной день, а если он совпадает с выходным (субботой или воскресеньем), то выходной день переносится на следующий после праздничного.
Но согласно нынешнему законодательству в условиях военного положения (его продлили до 13 мая 2024 года) официального выходного дня 1 мая не будет. В то же время в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя.
Поздравления с 1 мая в прозе
С праздником мира! С праздником весны и труда! Пусть наступит мир на всей планете, пусть труд будет только в радость, а май приносит радость, счастье, улыбки!
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Поздравляю с солнечным праздником Первомаем! Пусть он принесет весеннее настроение, солнечные надежды, мелодичную любовь, красочные эмоции!
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Поздравляю с 1 мая, дорогие коллеги! В День труда желаю неиссякаемой энергии, мотивации и вдохновения, а также плодотворной работы. Пусть приложенные усилия приведут к новым профессиональным высотам!
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Поздравляю всех и каждого со светлым праздником Первомая! Пусть труд каждого будет незаменим и дорого оценим. Желаю всем профессиональных успехов, удачи и карьерного роста.
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Дорогие коллеги! День труда - отличный повод вспомнить все трудности, через которые мы прошли на пути к успеху. Желаю вам идти дальше, не останавливаясь на достигнутом - к новым вершинам и победам. Пусть мечты сбываются, а рабочие будни будут легкими и быстро пролетают.
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С праздником весны и труда, с 1 мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным и честным. Бодрости и знаний, светлых идей, всегда твердо идти по выбранному пути к мечте, отбросив сомнения, не боясь препятствий, преодолевая преграды!
Поздравление с 1 мая в стихах
С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!
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Светлый день в начале мая -
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
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В майский первый светлый день
Пусть в душе цветет сирень,
Распускается надежда,
Чтобы лучше жить, чем прежде.
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На пороге Первомай.
День труда скорей встречай.
Жить без дела - это грех.
Пусть в работе ждет успех,
А еще растет доход
День за днем, из года в год.
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Поздравляю вас, трудяги,
Все мы в жизни работяги.
Кто-то пашет ради цели,
Кто-то, чтобы мозг не ели,
Кто-то, чтобы что-то кушать,
Кто-то, чтобы сплетни слушать.
Поздравляю, господа,
В этот праздник, день труда!
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Поздравляю с Первомаем -
Праздник мира и труда,
Пожелаю вам трудиться -
Не лениться никогда,
Чтобы вам всегда работа
Приходилась по душе,
А удача и везение
Были с вами чтоб везде!
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Вас с 1 Мая поздравляю!
За труд достойный уважаю.
Удачи, счастья и здоровья
Вам с искренностью я желаю.
Открытки с 1 мая
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Ранее мы рассказывали, какие будут праздники в мае 2024 - календарь государственных, международных и профессиональных дат.