Культовая американская певица и поэтесса Патти Смит, которую называют "крестной матерью панк-рока", перевела гимн Украины на английский язык.

Рукопись перевода она выложила на своей странице в Instagram.

Отметим, с начала военного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года немало звезд музыки и кино мирового уровня поддержали украинцев и осудили Россию.

Кроме того, почти все иностранные исполнители отменили свои концерты в России, запланированы на 2022 год. Игги Поп, Twenty One Pilots, The Killers, Green Day, Imagine Dragons, Bring Me the Horizon, Khalid, OneRepublic, Girl in Red, Judas Priest, Gorillaz, My Chemical Romance, Måneskin – это далеко не полный список тех, кто отказался развлекать оккупантов, пока в Украине под российскими "Градами" гибнут невинные женщины и дети.

