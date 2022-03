Причина отмены не уточняется, однако вполне можно предпололжить, что это из-за войны России против Украины.

Легендарный американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока Игги Поп отменил свое выступление на музыкальном фестивале Park Live в Москве летом 2022 года.

Об этом сообщается на странице организаторов фестиваля в Москве в Инстаграм.

Причина отмены не уточняется, однако вполне можно предпололжить, что это из-за войны России против Украины.

Также уже известно, что свои выступления в России отменили Bring Me the Horizon, Khalid, OneRepublic, Girl in Red, Judas Priest, Gorillaz, My Chemical Romance и Måneskin.

Вас также могут заинтересовать новости: