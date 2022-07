Премьера сериала по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина состоится 2 сентября 2022 года на Amazon Prime.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер предстоящего фэнтези-сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Сериал является приквелом культовых трилогий Питера Джексона "Хоббит" и "Властелин колец". Как и предыдущие фильмы, новый сериал снят по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о вымышленном мире Средиземье.

События сериала будут разворачиваться за тысячи лет до описанных в фильмах и охватят все главные события Второй эпохи легендариума Толкина: выковку Колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, последний альянс эльфов и людей. При этом ряд персонажей и сюжетных линий являются выдумкой шоураннеров и сценаристов сериала и отсутствуют в оригиналах Толкина.

При этом в центре сюжета окажется несколько знакомых по оригинальной трилогии персонажей из эльфийского царства, срок жизни которых исчесляется тысячелетиями. В частности, здесь будут молодые Эльронд и Галадриэль.

Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года на Amazon Prime.

Как ранее сообщал УНИАН, "Властелин колец" должен стать самым дорогим в истории сериалом.

