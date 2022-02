Первый трейлер шоу обещают показать в ночь на понедельник, 14 февраля.

В сети появились новые кадры грядущего сериала "Властелин колец: Кольца власти" (Lord of the Rings: The Rings of Power) по легендарной вселенной Джона Толкина.

Кадры представила киностудия Amazon, их опубликовал журнал Vanity Fair.

Обнародованные фото дают представление о некоторых ключевых персонажах, а также подтверждают, что создатели сериала сдержали обещания снять более расово разнообразное шоу.

Премьера шоу запланирована на 2 сентября в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

"Властелин колец: Кольца власти": первые кадры сериала

"Властелин колец: Кольца власти": что известно о сериале

Сериал считается самым дорогим в истории, общие расходы могут превысить один миллиард долларов.

Сюжет. Шоу расскажет о 19 таинственных артефактах во Второй эпохе Средиземья, когда произошло восхождение Саурона.

