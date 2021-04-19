На первый сезон Amazon планирует потратить рекордные 465 млн долларов.

Сериал "Властелин колец" от Amazon станет самым дорогим в истории.

Только первый сезон обойдется в 465 млн долларов.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Изданию подтвердили, что Amazon потратит примерно 650 миллионов новозеландских долларов - 465 миллионов долларов США - только на первый сезон шоу.

"Это фантастика, это действительно так. Это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных", — прокомментировал министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Для сравнения: производство "Игры престолов" на HBO обходилось примерно в 100 миллионов долларов за сезон.

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Однако сногсшибательная цена "Властелина колец" почти наверняка не отражает только лишь стоимость производства. Например, права на собственность Толкина оцениваются в 250 миллионов долларов. Кроме того, создание Средиземья сопряжено со значительными стартовыми затратами, такими как декорации, костюмы и реквизит, которые будут использоваться на протяжении всего сериала.

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Автор: Екатерина Лиманская