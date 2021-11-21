Гимнасты произвели фурор на главной сцене страны.

20 ноября состоялся пятый выпуск шоу "Україна має талант". На главную сцену страны вышли гимнасты, которые поразили не только зрителей, но и судей.

Они показали невероятно красивый и в то же время опасный номер на ремнях. Гимнаст Алексей в роли Адама продемонстрировал трюки на высоте, держась то двумя руками, то одной. А девушка Джулия изображала Еву, и искусно двигалась под мелодичную музыку.

В середине номера Алексей поднялся на приличную высоту, держа в зубах ремень, на котором кружилась Джулия. От такого трюка у судьи Сергей Притулы едва не отпала челюсть. В конце номера зрители аплодировали стоя.

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"У вас ощущается гармония, очень красивые трюки, очень высоко. Это так красиво, как будто между землей и небом. Алексей, вы такая сила, а рядом с вами очень хрупкая девушка", - сказала Ксения Мишина.

Мишиной настолько понравился номер, что она попросила участника с ней полетать под куполом. Вслед за Ксенией поднялся на высоту и Женя Кот. Алексей вновь продемонстрировал свою силу и поднял Кота в зубах. Такой де трюк он показал и с Беленюком.

Конечно, это вызвало восторг у всех судей, поэтому участники прошли дальше.

Напомним, ранее пылкий фанат Бритни Спирс перепел ее хиты и рассмешил до слез.

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Автор: Диана Могилевич