Украинские киноманы смогут посмотреть ленту 18 октября во время Киевской недели критики.

В рамках Восьмой Киевской недели критики, которая пройдет с 17 по 23 октября 2024 года в киевском кинотеатре "Жовтень", будет представлен ряд украинских и зарубежных лент.

Среди них – драма "Серые пчелы" (Grey Bees) Дмитрия Моисеева, рассказывающая о двух жителях села, которые живут в "серой зоне" АТО. Мужчины имеют разные взгляды на жизнь, но остаются верными друзьями друг для друга. Лента была представлена на Международном кинофестивале в Роттердаме, а также получила ряд престижных наград.

УНИАН рассказывает, почему обязательно стоит посмотреть фильм "Серые пчелы" в рамках Киевской недели критики (сеансы состоятся 18 октября в 10:00 и 19:00).

История и актеры

Фильм рассказывает о небольшом селе без электричества в так называемой "серой зоне" АТО, где осталось только двое жителей. Они знакомы с детства, бывшие шахтеры, а их окна и взгляды на жизнь смотрят в противоположные стороны: у одного на восток, у другого – на запад. У каждого жизнь не сложилась по-своему, и обоим есть что переосмысливать. Мало обращая внимания на военные действия, они продолжают жить в опасной местности, но однажды в селе появляется российский снайпер, и над ними нависает опасность большого наступления.

Главные роли в ленте исполнили Виктор Жданов ("Киборги", "Мирный-21", сериал "Поймать Кайдаша") и Владимир Ямненко ("Снег", "Дикое поле").

Роман в основе

"Серые пчелы" – это экранизация одноименного романа Андрея Куркова. Однако, по словам некоторых критиков, фильм не является полноценной экранизацией романа. Режиссер скорее берет основных персонажей и некоторые сюжетные линии и создает так называемый фильм по мотивам.

Сам роман вошел в список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker и переведен на английский, немецкий, французский и датский языки, а издание The New York Times рекомендовало "Серые пчелы" к переводу в 2022 году в США. Также по мотивам книги в театре на Подоле проходят одноименные спектакли.

Режиссер

У режиссера Дмитрия Моисеева уже было за спиной два полных метра – "Такие красивые люди" и "Время хризантем". Впрочем, именно "Серые пчелы" стали первым проектом, который он снимал не по своему авторскому материалу. Впрочем, прочитав роман Куркова, он им увлекся – и дал согласие на работу. Моисеев стал автором киносценария, но за Курковым осталось право финального утверждения.

В то же время продюсер Иванна Дядюра отмечает, что для экранизации была использована только первая часть книги: примерно половина.

Съемки фильма

Снимать "Серых пчел" начали 18 февраля 2022 года в Луганской области, ведь режиссер Дмитрий Моисеев хотел максимально приблизить съемки "серой зоны" к реальной "серой зоне". Тогда для места съемок было выбрано село Волчеяровка под Северодонецком (ныне Северскодонецк).

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину производство фильма пришлось остановить. Возобновили съемки летом, а новые локации нашли под Киевом.

Премьера в Украине

Украинская премьера "Серых пчел" прошла в рамках Одесского международного кинофестиваля в 2024 году, где фильм получил награду за лучший украинский полнометражный игровой фильм.

О пяти фильмах, которые стоит обязательно посмотреть на нынешней Киевской неделе критики, читайте в нашем отдельном материале.

