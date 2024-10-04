От "Редакции" до "Эмилии Перес": пять фильмов, обязательных к просмотру на Киевской неделе критики

8-й кинофестиваль "Киевская неделя критики" пройдет с 17 по 23 октября 2024 года.

Уже через две недели в столичном кинотеатре "Жовтень" стартует один из крупнейших украинских кинофестивалей современности – "Киевская неделя критики 2024". Буквально вчера организаторы мероприятия наконец объявили его полную программу, поэтому УНИАН решил составить подборку из пяти фильмов, которые стоит обязательно посмотреть во время этого фестиваля.

Редакция

The Editorial Office (Украина, Германия, Словакия, Чехия, 2024, сатира/комедия)

В центре сюжета фильма – молодой научный сотрудник природоведческого музея Юра, который пытается спасти редких животных из диких степей и лесов украинского юга от уничтожения. Когда парень ищет сурка степного, которого якобы видели селяне в этих краях, он становится свидетелем поджога леса. Наивный Юра несет фотографии поджигателей и свою статью в редакцию местной газеты, но ни природа, ни справедливость здесь никого не интересуют. Постепенно мир парня рушится в водовороте фейковых новостей, коррупционных схем и сфальсифицированных выборов.

Режиссером и соавтором сценария выступил Роман Бондарчук, широко известный по своим предыдущим картинам "Вулкан" (2018) и "Украинские шерифы" (2015), которые также исследовали жизнь юга нашей страны.

Главную роль в фильме сыграл журналист, а ныне военный Вооруженных сил Украины Дмитрий Багненко, для которого это был дебют на больших экранах. Кроме того, в касте "Редакции" были задействованы актриса Римма Зюбина ("Памфир", "DZIDZIO Контрабас"), кинорежиссер Жанна Озирна, журналист Сергей Иванов, драматург Максим Курочкин, актер Андрей Кирильчук ("Памфир", "Беренштейн") и другие. Также это одна из последних ролей актера Василия Кухарского ("Максим Оса и золото Песиголовца", "Круты 1918", "Толока"), который в начале декабря 2023 года погиб на войне, защищая Украину от российских захватчиков.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках официальной программы Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2024 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

Фильм можно будет посмотреть в рамках фестиваля дважды в воскресенье, 20 октября – в 10:00 и в 19:10.

Эмилия Перес

Emilia Pérez (Франция, 2024, криминал/мюзикл/комедия)

Главная героиня фильма – адвокат Рита, которая получает неожиданное предложение, помочь лидеру мексиканского наркокартеля Хуану Дель Монте реализовать его давнюю мечту: стать женщиной и одновременно покинуть мир криминала. Однако есть еще одна проблема – как быть с его женой Джесси, которой сообщают о гибели мужа.

Снял фильм знаменитый французский режиссер Жак Одияр ("И мое сердце замерло", "Пророк", "Ржавчина и кость").

Главные роли в "Эмилии Перес" исполнили Зои Салдана (франшизы "Аватар", "Стражи галактики"), Селена Гомес (сериал "Убийства в одном здании"), Адриана Пас ("007: Спектр") и Карла София Гаскон ("Благородная семья") – все четыре актрисы получили приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, где он получил сразу три награды – приз жюри, являющийся третьей по престижности наградой кинофестиваля после Золотой пальмовой ветви и Гран-при, за лучшую музыку и уже упомянутую высшую "женскую" награду.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Фильм можно будет посмотреть в рамках фестиваля дважды в четверг, 17 октября – в 10:00 и в 19:00.

Партенопа

Partenope (Италия, Франция, 2024, фэнтези/драма)

События фильма происходят в Неаполе – родном городе режиссера Паоло Соррентино ("Великая красота", "Юность", "Рука бога", сериал "Молодой папа"). В 1950 году там рождается необычайно красивая женщина, названная Партенопой в честь мифической сирены. Она очаровывает каждого, кого встречает, а мужчины жаждут ее внимания. Сама же Партенопа пытается найти баланс между своей внешней привлекательностью и внутренним миром, стремясь к большему, чем просто восхищенные взгляды.

Роль Партенопы сыграли две актрисы – молодая дебютантка Селеста Далла Порта и звезда итальянского кино Стефания Сандрелли ("Ускользающая красота", "Конформист"). Также в фильме задействованы Гэри Олдмен ("Дракула", "Манк", "Темные времена"), Сильвио Орландо (сериалы "Новый Папа", "Молодой Папа"), Луиза Раниери ("Рука Бога", "Письма к Джульетте"), Пеппе Ланцетта ("007:Спектр") и Изабелла Феррари ("Великая красота").

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года, где он боролся за главную награду.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил скромные 31% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм можно будет посмотреть в рамках фестиваля дважды в субботу, 19 октября – в 12:40 и в 16:00.

Медовый месяц

Honeymoon (Украина, 2024, драма/психологический триллер)

Действие фильма происходит в квартире в маленьком городке под Киевом. Пара 30-летних влюбленных, Тарас и Оля, только что отпраздновав новоселье, проводят первую ночь в своей новой квартире, но на рассвете их будят взрывы – именно в этот день, 24 февраля 2022 года, российские войска начинают полномасштабное вторжение в Украину. Молодые люди не успевают вовремя покинуть город, поэтому они оказываются в ловушке в квартире без электричества, воды и мобильной связи – в доме, во дворе которого российские войска обустраивают свой штаб. В течение следующих пяти дней Тарас и Оля узнают много нового о себе и отношениях между ними.

Сняла фильм украинский режиссер Жанна Озирна, для которой это полнометражный дебют.

Главные роли в фильме сыграли Роман Луцкий ("Бесславные крепостные", "Сторожевая застава", "Отблеск") и Ирина Нирша (короткометражный фильм "Маляр" и сериал "Принцип наслаждения").

Мировая премьера фильма состоялась в официальной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2024 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Фильм можно будет посмотреть только по фестивальным абонементам в четверг, 17 октября, в 16:30.

Сестра-полночь

Sister Midnight (Великобритания, 2024, комедия/драма)

В центре сюжета фильма, события которого происходят в индийском Мумбаи – молодая женщина Ума, новоиспеченная жена, которая пытается справиться с тесной квартирой, неуклюжим мужем и полным отсутствием навыков ведения домашнего хозяйства. Вскоре женщина открывает в себе дикую, необузданную сторону, которая грозит разрушить не только ее брак, но и все вокруг.

Снял фильм индийский режиссер Каран Кандгари, больше всего известный по своему дебютному полнометражному фильму Bye Bye Miss Goodnight (2005).

Главную роль в фильме сыграла известная в Индии актриса Радгика Апте.

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2024 года в рамках "Двухнедельника режиссеров" Каннского кинофестиваля, где он претендовал на две награды. Позже "Сестра-полночь" также участвовала в официальных программах Каталонского международного фестиваль фантастического кино и Цюрихского кинофестиваля.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков.

Фильм можно будет посмотреть в рамках фестиваля дважды в пятницу, 18 октября – в 13:00 и в 19:15.

Отметим, также в первый день "Киевской недели критики" объявят победителей 7-й национальной премии "Киноколо-2024". Среди главных претендентов – фильмы "Медовый месяц" (режиссер Жанна Озирна), "Редакция" (Роман Бондарчук), "Серые пчелы" (Дмитрий Моисеев) и "Уроки толерантности" (Аркадий Непиталюк).

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