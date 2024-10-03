Киноманов ждут премьеры долгожданных украинских новинок и международных фестивальных хитов.

Организаторы одного из крупнейших кинофестивалей Украины – Киевской недели критики, которая в этом году пройдет с 17 по 23 октября, объявили полную программу мероприятия.

В частности, в рамках международной программы украинским киноманам покажут четыре фильма:

криминальный мюзикл "Эмилия Перес" (Emilia Pérez) Жака Одиара с Селеной Гомес и Зои Салданой, который получил три награды Каннского кинофестиваля 2024 года и был избран претендентом на "Оскар-2025" от Франции;

(Emilia Pérez) Жака Одиара с Селеной Гомес и Зои Салданой, который получил три награды Каннского кинофестиваля 2024 года и был избран претендентом на "Оскар-2025" от Франции; драма "Бруталист" (The Brutalist) Брейди Корбета, получившая приз Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру;

(The Brutalist) Брейди Корбета, получившая приз Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру; историческая драма "Жатва" (Harvest) от греческого режиссера Афины Рахель Цангари, которая является экранизацией номинированного на Букеровскую премию романа Джима Крейса;

(Harvest) от греческого режиссера Афины Рахель Цангари, которая является экранизацией номинированного на Букеровскую премию романа Джима Крейса; необычная индийская драмеди "Сестра-полночь" (Sister Midnight) из Каннского "Двухнедельника режиссеров" от Карана Кандгари.

Также на Киевской неделе критики состоится специальный показ драмы "Партенопа" (Partenope) Паоло Соррентино из основного конкурса Канн, представляющей собой своего рода любовное письмо к Неаполю – родному городу режиссера.

В рамках программы "Украинские Гала-премьеры" состоятся первые украинские показы двух фильмов:

документальный фильм " Реал" (Real) режиссера Олега Сенцова, который сейчас защищает Украину на фронте, в основе сюжета – случайно снятый его тактической камерой бой весной 2023 года;

(Real) режиссера Олега Сенцова, который сейчас защищает Украину на фронте, в основе сюжета – случайно снятый его тактической камерой бой весной 2023 года; драма "Дочь" (The Daughter), которая является режиссерским дебютом Егора Олесова – известного украинского фильммейкера, продюсера фильмов "Мавка. Лесная песня", "Захар Беркут" и "Цена правды". Снятая по технологии одного кадра, лента рассказывает о 17-летней девушке с нарушениями слуха, которая во время российской оккупации Бучи вынуждена бороться за выживание своей семьи в захваченном захватчиками доме.

Также в рамках фестиваля состоятся специальные показы двух долгожданных новых украинских фильмов:

напряженная драма "Медовый месяц" (Honeymoon) украинского режиссера Жанны Озирной из программы Венецианского кинофестиваля 2024 года, изображающая драматические пять дней из жизни молодых супругов, которые оказываются в ловушке в собственной квартире во время российской оккупации городка под Киевом.

(Honeymoon) украинского режиссера Жанны Озирной из программы Венецианского кинофестиваля 2024 года, изображающая драматические пять дней из жизни молодых супругов, которые оказываются в ловушке в собственной квартире во время российской оккупации городка под Киевом. документальный фильм "Сопротивление и единство. Кинематографисты объясняют, как не потерять будущее", анализирующий важность кинематографа в контексте гибридной войны и подчеркивающий роль кинематографистов в формировании национального сознания. В фильме приняли участие Нариман Алиев, Ирма Витовская, Наталья Ворожбит, Елена Гончарук, Виталий Гордиенко, Антонио Лукич и Владимир Яценко.

Отметим, что ранее организаторы фестиваля также объявили состав первых двух ретро секций – американской и украинской.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, также в рамках кинофестиваля "Киевская неделя критики 2024" состоится вручение национальной премии "Киноколо-2024". Больше всего шансов на победу получили фильмы "Медовый месяц" Жанны Озирной, "Редакция" Романа Бондарчука, "Серые пчелы" Дмитрий Моисеева и "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка.

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