События четвертого эпизода показали, что Джону Уокеру еще недолго осталось быть новым Капитаном Америка.

В минувшую пятницу на Disney+ вышел четвертый эпизод супергеройского мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» (The Falcon and the Winter Soldier), запущенного в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel. Финал эпизода еще больше поднял едва ли не главный вопрос сезона: кому в итоге достанется щит Капитана Америка, который за долгие годы плотно закрепился в комикс-культуре как символ справедливости и устойчивости Америки.

По итогам четырех эпизодов сериал продолжает удерживать высокие рейтинги. Так, общий рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет 96% свежести от критиков и 75% от зрителей. При этом рейтинг четвертого эпизода составил 89% против 84% у третьего и 100% у второго. Общий рейтинг «Сокола и Зимнего солдата» на IMDb составляет 7,9 баллов из 10, и именно четвертый там получил самую высокую оценку из всех эпизодов – 9 из 10.

УНИАН подготовил обзор четвертого сезона «Сокола и Зимнего солдата» и попытался немного поразмышлять, кому же в итоге достанется тот самый щит раздора (осторожно, впереди будут спойлеры).

Как помним, в финале фильма «Мстители: Финал» 2019 года, завершившего третью фазу киновселенной Marvel и одновременно почти десятилетнюю работу Криса Эванса в роли Капитана Америка, отошедший от дел Стив Роджерс передал свой щит Сэму Уилсону, тем самым назначив его своим приемником. Вскоре было официально объявлено о запуске сериала «Сокол и Зимний солдат», который сосредоточится на дальнейшей судьбе двух ближайших соратников Кэпа.

И если изначально фанаты строили загадки, кто станет будущим новым Капитаном Америка, выбирая между двумя персонажами – Сэмом Улсоном / Сокол (Энтони Маки) и Баки Барнсом / Зимний солдат (Себастиан Стэн), то ближе к выходу сериала стало ясно, что у них появится еще один конкурент в лице Джона Уокера (Уайт Рассел).

В первом эпизоде сериала «Сокол и Зимний солдат» Сэм Уилсон решил, что не готов стать новым Капитаном Американ, а потому опрометчиво передал щит в музей. Впрочем, у властей были совершенно другие планы, и вскоре они назначили своего собственного Капитана Америка в лице отмеченного многими наградами военного Джона Уокера, не обладающего суперспособностями.

Персонаж Джона Уокера действительно фигурирует в комиксах Marvel, из которых киностудия успешно черпает вдохновение. Впрочем, там Джон Уокер – персонаж довольно сомнительных моральных ценностей. Он и правда определенное время исполнял роль Капитана Америка, однако в итоге перевоплотился в другого супергероя – Агента США. Впрочем, как известно, при работе над фильмами киностудия Marvel позволяет себе вольные трактовки сюжетов и персонажей классических комиксов – где-то чтобы у зрителя было больше интриги, а где-то в угоду современным реалиям, ведь большинство персонажей создавались совсем в другие времена.

В сериале «Сокол и Зимний солдат» сценаристы поначалу решили максимально сгладить персонаж Джона Уокера – он даже казался действительно хорошим парнем, который правда хочет внести свой вклад в процветание общества, при этом равняясь на Стива Роджерса – практически идеального персонажа с высокими моральными ценностями и повышенным чувством справедливости. Он даже предложил Соколу и Зимнему солдату объединить с ним усилия в борьбе с врагами (не без собственных корыстных целей, разумеется), при этом освободив Барнса из тюрьмы и попутно от обязательных регулярных походов к психиатру. Однако уже в конце второго эпизода, когда сотрудничество сложилось не так, как планировал Уокер, он впервые проявил свое нутро, предупредив героев, чтобы они не вставали у него на пути.

До конца четвертого эпизода эти угрозы воспринимались не особо серьезно – сложно было представить, что даже при наличии поддержки властей, обычный солдат Уокер сможет дать отпор суперсолдату Барнсу и Уилсону с его боевым костюмом. При непосредственном боевом контакте новый Кэп проигрывал всем – от террористов-суперсолдат до бойцов армии Ваканды Дора Миладже, которые, как он сам с горечью констатировал, «даже не являются суперсолдатами».

Впрочем, теоретически подкованный зритель догадывался, что уже в четвертом эпизоде Уокер таки примет сыворотку суперсолдата, как это было в комиксах. Так и произошло – когда у Карли Моргентау в сражении с главным ненавистником суперсолдат бароном Земо выпали последние существующие в мире сыворотки, последний до появления Уокера успел уничтожить практически все дозы, кроме одной. Оставалось вопросом времени, когда подобравший ее Уокер найдет оправдание, чтобы ее использовать. И оно вскоре нашлось. В какой-то момент Уокер даже колебался, и потому решил спросить совета у своего напарника Ламара Хоскинса. Однако здесь стало еще раз понятно, что у большинства желающих принять сыворотку, которая по задумке усиливает личность того, кто ее принимает, напрочь размыто понятие добра и зла. Ламар, кажется, и правда верит, что Уокер, подобно Стиву Роджерсу, после принятия сыворотки будет на стороне хороших парней.

Однако понадобилось совсем немного, чтобы доказать обратное. В конце эпизода в драке между сборной командой супергероев и Разрушителями флагов, Карли не рассчитала свои силы, оттолкнула подоспевшего на помощь к Уокеру Хоскинса, тот неудачно отлетел на колонну и, вероятно, погиб. Взбешенный Уокер погнался за убегающими Разрушителями флагов, поймал одного из них и на глазах у многочисленной публики (и фотокамер) просто посреди улицы забил последнего до смерти щитом Капитана Америка, вопреки тому, что тот был невиновен в смерти Хоскинса. Таким образом, щит Капитана Америка впервые оказался в крови. И поставил точку на дальнейшей судьбе Уокера в этой роли.

Тем временем, до конца сериала осталось всего два эпизода, и уже стало очевидно, что Джону Уокеру не быть Капитаном Америка. Вот только остается загадкой, кто, когда и какой ценой станет новым обладателям щита.

С одной стороны, все подводится к тому, что щит достанется Сэму Уилсону, который до сих пор сопротивляется этой участи, даже поняв, что оружие оказалось не в тех руках. Уилсона показывают абсолютно положительным персонажем, который взвешивает все свои действия и обладает примерно такими же высокими моральными качествами, как и Стив Роджерс, разве что Уилсону порой все же не хватает решимости. Плюс добавим к этому спекуляции на теме «первого черного Капитана Америка» – весьма актуальной на современной повестке дня в США. И не забываем о последней воле Стива Роджерса.

С другой стороны, есть комиксы, в которых Сокол никогда не был Капитаном Америка. Зато им был Баки Барнс, который, впрочем, в сериале не особо рвется занять это почетное место. Да, он регулярно попрекает Уилсона в том, что тот отдал щит властям, а в третьем эпизоде даже обронил, что если события вынудят, он заберет щит себе (тем более, в серии фильмов «Первый мститель» зрители видели, что он умеет с ним справляться). Так что, кто знает, может, зрителей еще и ждет эпичная битва двух суперсолдат за щит. При этом сценаристы не устают акцентировать внимание на психологических проблемах Барнса, всячески подводя к тому, что он попросту морально не готов к такой роли, склонен к необдуманным и импульсивным поступкам (чего только побег Земо стоит), да и вряд ли его примут в качестве нового символа Америки, учитывая весь «багаж грехов» Зимнего солдата.

В общем, у нас есть еще два эпизода, чтобы понять, кто же в итоге станет новым Капитаном Америка, и будет ли вообще новый Капитан Америка. А также – будет ли продолжение у сериала «Сокол и Зимний солдат», будь то в телевизионном формате, будь то в кинематографическом. По крайне мере, в пользу этого говорит тот факт, что актер Себастиан Стэн еще не исполни роль Зимнего солдата в предусмотренном контрактом с Marvel количестве фильмов.

Напомним, пятый эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат» выйдет на платформе Disney+ уже в пятницу, 16 апреля, а завершающий шестой эпизод зрители смогут увидеть на следующей неделе, 23 апреля.

Кроме того, на стриминговом сервисе Disney+ уже запустили новый документальный сериал Assembled, посвященный созданию новых кинопроектов Marvel Studios. Первый эпизод посвящен сериалу «ВандаВижен» и доступен с 12 марта, после выпуска всех серий проекта. По такой же логике стоит ожидать, что закулисье «Сокола и Зимнего солдата» покажут также после завершения первого сезона сериала.

Ну а с 11 июня 2021 года Marvel запустит свой третий сериал в рамках четвертой фазы – «Локи» с Томом Хиддлстоном. Первый трейлер проекта вышел на прошлой неделе.

