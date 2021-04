Третий эпизод «Сокола и Зимнего солдата» преподнес немало сюрпризов.

В минувшую пятницу, 2 апреля, на стриминговом сервисе Disney+ вышел третий эпизод одного из самых громких сериальных проектов года – супергеройского боевика «Сокол и Зимний солдат» (The Falcon and the Winter Soldier).

УНИАН разобрал третий эпизод «Сокола и Зимний солдат», и сразу предупредим, что без спойлеров обойтись не удалось.

Итак, новый эпизод под названием Power Broker вызвал более противоречивые реакции у критиков и фанатов. Так, первые были более строги, и на одном из самых влиятельных агрегаторов кинорецензий Rotten Tomatoes серия получила рейтинг 83% свежести, против 100% у предыдущего эпизода. Едва ли не больше всего критики сетовали на то, что эпизод больше похож на нарезку блестящих отдельных сцен, которые не до конца удалось уложить в цельное повествование.

В то же время на IMDb, где голосовали зрители, эпизод напротив получил самую высокую оценку из трех – 8,3 из 10 против 7,9 и 8,1 у первого и второго соответственно. Среди сильных сторон, как и в случае с предыдущей серией, отмечается экранный дует Энтони Маки (Сэм Уилсон / Сокол) и Себастиана Стэна (Баки Барнс / Зимний солдат), которые продолжают демонстрировать невероятную «химию» на экране. К слову, фанатов киновселенной Marvel наверняка умилит отсылка к той самой уже культовой сцене в машине из фильма «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War) 2016 года выпуска. Если верить сценаристам Marvel, именно эта сцена в свое время побудила студию задуматься о выпуске совместного проекта для Сокола и Зимнего солдата.

Еще один плюс эпизода, который отметили и критики, и зрители – возвращение барона Гельмута Земо в исполнении Даниэля Брюля. Сценаристы решили долго не раскачиваться, и уже с самого начала эпизода поставили по одну сторону баррикады центрального антагониста «Противостояния» / ненавистника Мстителей с главными героями. И, стоит отметить, Земо весьма органично вписался в компанию. Киноперсонаж все еще сильно отличается от барона Земо из комиксов, хотя в сериале у него уже появились «фирменные» маска и плащ, а также богатство и титул, о которых в фильме ничего не упоминалось. С другой стороны, именно отличие героя Брюля от оригинального персонажа комиксов помогает авторам лучше держать интригу, какую роль на самом деле он играет во всем происходящем. Ведь вряд ли он будет «хорошим» парнем до конца сериала.

Кроме того, впервые со времен «Противостояния» в киновселенную Marvel вернулась Шэрон Картер / Агент 13 в исполнении Эмили Ванкэмп, о которой с тех пор ничего не было известно. Она по-прежнему в бегах и теперь зарабатывает на жизнь не самыми законными способами. Однако окончание эпизода также делает намек, что на самом деле все не так просто, и ее роль в событиях может быть совсем иной.

Ну а на самый конец эпизода создатели сериала приберегли «сюрприз». Если о том, что Гельмут Земо и Шэрон Картер будут играть важную роль в сюжете сериала, было известно практически с самого начала съемок, то третий камбэк сериала выдался совершенно неожиданным. В сюжете появилась героиня из «Черной пантеры» – глава женского спецподразделения Ваканды Окойе (Данай Гурира), которая служит телохранителем короля Т’Чаллы. Так что, вполне вероятно, четвертый эпизод выдастся довольно напряженным, учитывая совместное нахождение Земо и Окойе на одном квадратном километре. Подогревает интерес к следующему эпизоду, который выйдет на экраны в пятницу 9 апреля, и комментарий актера Себастиана Стэна на старте показов сериала, который назвал четвертый эпизод самым «разрывным» из всех в сезоне.

Кроме того, возможно, появление Окойе сделает хоть какие-то намеки, в каком направлении будет развиваться «Черная пантера 2», от съемок которой решили не отказываться после смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана. Все же Marvel известны своей большой любовью к «пасхалкам», которые дают намеки на дальнейшее развитие киновселенной. Главное только их разглядеть.

К слову, о намеках. Третий эпизод показал, что все герои, как бы они не старались стать лучше, по-прежнему готовы преступать закон, прикрываясь благими намерения, наступая на одни и те же «грабли» и надеясь при этом выйти «сухими из воды». И новый Капитан Америка Джон Уокер не исключение, о чем он уже сам открыто заявил. В сериале персонаж был представлен еще без суперспособностей, однако в комиксах Агент США, в которого со временем перевоплотится Джон Уокер, их таки получает от Пауэрброкера. Того самого загадочного персонажа, который уже два эпизода подряд то и дело всплывает в сюжете «Сокола и Зимнего солдата». Так что впереди зрителей наверняка ждет еще много сюрпризов. Тем более, что глава Разрушителей флагов Карли Моргентау своим последним терактом также показала, что назад дороги нет и она уже не перед чем не остановится.

Напомним, сериал «Сокол и Зимний солдат» стал вторым сериальным проектом по комиксам Marvel для стримингового сервиса Disney+ в рамках Четвертой фазы киновселенной, по концепции которой сериалы и фильмы франшизы теперь будут напрямую связаны между собой. Так, в начале года вышел мини-сериал «Ванда/Вижен» (WandaVision) с Элизабет Олсен и Полом Беттани, события которого также разворачивались после «Мстители: Финал», однако концентрировались исключительно на судьбах Ванды и Вижена, без изображения внешнего мира. Также в июне 2021 года планируется выход еще одного мини-сериала – «Локи» (Loki) с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Автор: Марина Григоренко