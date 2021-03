Критики хвалят второй эпизод сразу за несколько составляющих, однако в первую очередь отмечают особую «химию» между героями Энтони Маки (Сэм Уилсон / Сокол) и Себастиана Стэна (Баки Барнс / Зимний солдат).

На стриминговом сервисе Disney+ 19 марта 2021 года стартовал показ одного из самых ожидаемых сериальных проектов года – супергеройского боевика «Сокол и Зимний солдат» (The Falcon and the Winter Soldier).

Читайте такжеНазвана дата премьеры сериала "Локи"

Мини-сериал по комиксам Marvel после выхода первого эпизода уже успел стать самой популярной премьерой Disney+, получив при этом исключительно положительные отзывы критиков. При этом вышедший 26 марта второй эпизод «Сокола и Зимнего солдата» сумел еще больше поднять рейтинги проекта.

Так, на одном из самых влиятельных агрегаторов кинорецензий Rotten Tomatoes вторая серия дебютировала со стопроцентным рейтингом свежести, что бывает крайне редко – все посмотревшие эпизод критики поставили ему самую высокую оценку. Для сравнения, у первой серии «Сокола и Зимнего солдата» на «томатах» был рейтинг 93% свежести.

Аналогично и на IMDb, где фильмы и сериалы оценивают в первую очередь зрители, второй эпизод сериала также был оценен выше первого – средний балл 8,2 из 10 против 7,9.

Критики хвалят второй эпизод сразу за несколько составляющих, однако в первую очередь отмечают особую «химию» между героями Энтони Маки (Сэм Уилсон / Сокол) и Себастиана Стэна (Баки Барнс / Зимний солдат), которые сумели вывести второстепенных персонажей кинофраншизы о Мстителях в ранг новых «первых лиц».

Так, в первом эпизоде сериал «раскачивался» – зрителю показали, чем живут Сэм Уилсон и Баки Барнс после того, как в предыдущем фильме Мстители вернули «стертую» половину населения и победили Таноса. Если первый – продолжает героически бороться со злом, то второй – разбирается с психологическими проблемами, попутно пытаясь приспособиться к современному миру и искупить грехи прошлого. Одновременно зритель узнает чуть больше об обоих героях, на раскрытие персонажей которых в фильмах киновеленной оставалось не так много экранного времени. При этом в первой серии персонажи еще не пересекаются между собой. Однако уже во втором эпизоде сюжет начал развиваться активнее, а героям наконец пришлось объединить усилия в борьбе с новыми угрозами.

По мнению критиков, весьма удачным решением было сделать из сериала не просто супергеройский боевик с героическими боевыми сценами, дорогостоящими спецэффектами и шпионскими интригами, а добавить в него немного личной драмы и элемент бадди-муви (поджанр художественного фильма, в котором действуют двое главных героев, связанных дружбой). Впрочем, на данном этапе такой уж дружбой отношения Сокола и Зимнего солдата назвать нельзя, однако именно все эти игры в гляделки, постоянные подшучивания и пререкания друг с другом добавляют сериалу свежести.

Отметим, впервые персонаж Баки Барнса в исполнении Себастиана Стэна в киновселенной Marvel появился в фильме «Первый мститель» (Captain America: The First Avenger) 2011 года выпуска как друг детства и напарник Капитана Америка Стива Роджерса. В «Первый мститель: Другая война» (Captain America: The Winter Soldier) 2014 года он предстал перед зрителями на стороне «плохих парней» в образе безжалостного суперсолдата-наемника Зимнего солдата, чей разум контролировала террористическая организация «Гидра». В этом же фильме впервые на экране появился военный пилот Сэм Уилсон в исполнении Энтони Маки, использующий во время операций костюм с крыльями, откуда и появился псевдоним «Сокол». Именно он в дальнейшем стал главным напарником Кэпа.

Первое полноценное взаимодействие героев Сэма Уилсона и Баки Барнса состоялось фильме «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War), который вышел в 2016 году. Именно тогда многие критики, зрители и кинобоссы отметили, что у персонажей есть совместный потенциал. Отношения двух героев, кардинально отличающихся по характеру, изначально начались с взаимной неприязни, которую приходилось сдерживать из уважения к Стиву Роджерсу. Однако после ухода Капитана Америка в конце «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) 2019 года выпуска стало понятно, что теперь им придется действовать вместе. Вскоре после этого студия Marvel объявила, что персонажи Сокола и Зимнего солдата получат отдельный совместный проект.

Действие мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» происходит спустя несколько месяцев после завершающей части «Мстителей» и открывает Четвертую фазу киновселенной Marvel. Мир оказался в шатком положении после того, как «стертые» 5 лет назад жители Земли вернулись. Однако, как оказалось, далеко не всем это пришлось по душе, ведь многие из тех, кто не исчезал, уже привыкли жить в новом мире и не готовы впускать назад «возвращенцев» и отдавать власть сильным мира сего.

Именно во втором эпизоде зритель чуть больше знакомится с антагонистами сериала и их мотивацией, а также понимает, что они не так просты. И чтобы разгадать их тайну, героям придется вновь столкнуться с главным антагонистом фильма «Первый мститель: Противостояние» – Гельмутом Земо в исполнении Даниэля Брюля, что произойдет уже в третьем эпизоде, который выйдет на экраны в ближайшую пятницу, 2 апреля.

Вполне вероятно, что вскоре зрителей ждет еще один камбэк – появление Шэрон Картер / Агент 13 в исполнении Эмили Ванкэмп, которая после событий «Противостояния» находилась в бегах и о судьбе которой в дальнейших фильмах киновселенной ничего не говорилось.

Также во второй серии появляется персонаж нового Капитана Америка – военного Джона Уокера, которого на эту должность отобрало правительство США (его роль исполнил Уайатт Рассел – да-да, сын Курта Рассела и Голди Хоун). Именно это и побудило Сокола и Зимнего солдата снова сойтись, добавив им еще один повод для конфликта между собой – Барнс весьма огорчился, что Уилсон не оставил себе щит Капитана Америка, который ему передал Стив Роджерс, тем самым назначив его своим приемником. При этом критики отмечают, что новый персонаж Капитана Америка вышел довольно интригующим, потому будет интересно посмотреть, как же он будет развиваться дальше.

Напомним, сериал «Сокол и Зимний солдат» стал вторым сериальным проектом по комиксам Marvel для стримингового сервиса Disney+ в рамках Четвертой фазы киновселенной, по концепции которой сериалы и фильмы франшизы теперь будут напрямую связаны между собой. Так, в начале года вышел мини-сериал «ВандаВижен» (WandaVision) с Элизабет Олсен и Полом Беттани, события которого также разворачивались после «Мстители: Финал», однако концентрировались исключительно на судьбах Ванды и Вижена, без изображения внешнего мира. Также в июне 2021 года планируется выход еще одного мини-сериала – «Локи» (Loki) с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Другие новости кино, которые могут вас заинтересовать

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко