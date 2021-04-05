Первый эпизод сериала "Локи" выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 11 июня 2021 года.

Кинокомпания Marvel Studios представила первый трейлер предстоящего сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном.

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По сюжету сериала, сводный брат Тора и бог хитрости Локи, убитый Таносом в фильме "Мстители: Война бесконечности", получает возможность вернуться к жизни после того, как в "Мстители: Финал" ему удается сбежать с тессерактом во время вояжа Мстителей в прошлое. В трейлере вижно, что сразу после побега Локи попадает в некую таинственную организацию "Управление временными изменениями", где его вынуждают путешествовать во времени, исправляю ход истории, нарушенный в результате его побега.

При этом в трейлере зритель знакомится с героем Оуэна Уилсона, который дебютирует в киновселенной Marvel в роли Мобиуса М. Мобиуса - члена полицейской организации "Управления временными изменениями" (УВИ), которая следит за временной линией и мультивселенной.

Первый эпизод сериала "Локи" выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 11 июня 2021 года. Он станет уже третьим сериальным проектом в рамках Четвертой фазы киновселенной Marvel после вышедшего в январе 2021 "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат", который как раз сейчас идет на Disney+.

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Автор: Марина Григоренко