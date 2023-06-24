Эксизы образа ведьмы создавала известная украинская дизайнер Ольга Навроцкая.

FILM.UA Group представили тизер к новому украинскому фильма ужасов. Хоррор "Конотопська відьма" расскажет о войне с РФ.

Тизер, который уже появился на YouTube, раскрыл концепцию сюжета. На создание этой истории вдохновила конотопчанка, которая проклятиями встретила российских оккупантов в родном городе.

Известно, что автором идеи и сценария стал Ярослав Войцешек. Эксизы образа ведьмы создавала известная украинская дизайнер Ольга Навроцкая. Главную роль сыграла актриса Татьяна Малкова, которую можно увидеть в сериалах "Моя улюблена Страшко" и "Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Когда именно выйдет фильм - пока не сообщается. Впрочем, сценарист ленты Ярослав Войцешок недавно рассказывал в интервью "Суспильному", что увидят зрители.

"Несмотря на то, что мы разыгрываем мистический подтекст, ситуация будет реальной и драматической. Ведьма, которая из-за любви к обычному украинскому мужчине отказывается от своих мистических сил, и они счастливо живут и планируют свадьбу. Но происходит вторжение России в Украину, Конотоп оккупируют, и мужчина погибает от рук оккупантов. Тогда она возвращает все свои силы и выплескивает всю ярость, которая появляется после потери", - пояснил Войцешок.

"Конотопська відьма" - тизер

Реакция сети

Тизер поразил пользователей. Они пишут, что им понравилась идея фильма ужасов о войне. Также комментаторы отметили:

"Это то, что я хочу видеть в украинском кинематографе: чтобы он развивался в разных жанрах"

"С нетерпением жду фильм, хотя ужасы очень не люблю, сейчас их и в жизни достаточно. Этот тизер как будто то, что происходило в моей голове, пока сидела в оккупации"

"Хочется увидеть полноценный трейлер! Буду болеть за ведьму!".

Напомним, ранее стало известно, что украинский актер впервые в истории может получить премию"Эмми".

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