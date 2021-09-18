Исполнительница не называет имя своего бывшего избранника.

Известная украинская певица Злата Огневич во время первого выпуска шоу "Холостячка-2" шокировала подробностями о своих прошлых отношениях.

"Я влюбилась по-настоящему, думала, что это мужчина мечты. Он был настолько романтичным, страстным, на концерты ездил за мной на тысячи километров", - рассказала артистка о прекрасном периоде в тех отношениях.

По словам Златы, она полностью растворялась в этом мужчине, пыталась ему во всем угодить.

Читайте такжеРаскрыты подробности нового сезона шоу "Холостячка""Я очень хотела выйти замуж и родить ребёнка именно от него", - продолжила новая "холостячка".

Но на середине отношений она поняла, что под настроение любимого мужчины ей приходится постоянно подстраиваться.

"Он мне говорил: "Мне не нравится, как ты одеваешься. У тебя животик, иди покачай пресс". Я брала в этот момент вот эту складку на животе и чувствовала себя каким-то ничтожеством", - добавила певица.

Затем ее мужчина пропал на месяц, а затем озвучил желание разорвать отношения. Злата призналась, что после столь болезненного расставания она одна уже больше года.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 сентября, на телеканале СТБ в 19:00 стартовал второй сезон шоу "Холостячка". Главной героиней стала певица Злата Огневич.

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Автор: Ольга Робейко