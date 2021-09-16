Первый выпуск состоится 17 сентября.

В пятницу, 17 сентября, на телеканале СТБ в 19:00 стартует второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней стала певица Злата Огневич.

Уже известно, что за сердце звезды украинской эстрады будет бороться официант из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон и там открыл собственный ресторан. Также за сердце "холостячки" будет бороться стоматолог Роман из Киева.

Еще одним участником шоу "Холостячка" со Златой Огневич стал рекордсмен Америки по фридайвингу, 37-летний бизнесмен и владелец IT-компании Андрей Хветкевич.

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Звезде 35 лет и она уже больше года одинока. Злата рассказала, что у нее были тяжелые отношения с мужчиной и очень болезненное расставание. Некоторое время она не могла отпустить ситуацию, но потом взяла себя в руки и начала путь к себе.

По словам Огневич, она хочет на проекте встретить мужчину своей мечты. Для нее важны ум и чувство юмора, а также она хочет вместе со своим партнером развиваться.

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Автор: Диана Могилевич