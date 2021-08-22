Премьера романтического реалити состоится уже 17 сентября 2021 года.

Зрители с нетерпением ждали второй сезон романтического реалити "Холостячка", поэтому создатели проекта наконец рассекретили дату выхода.

Уже 17 сентября зрители будут наблюдать за тем, как певица Злата Огневич будет искать свою любовь. Кроме того, известны первые участники проекта.

На реалити пришел официант из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон и там открыл собственный ресторан.

Также за сердце "холостячки" будет бороться стоматолог Роман из Киева.

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Автор: Диана Могилевич