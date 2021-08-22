Главной героиней проекта стала Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Зрители с нетерпением ждали второй сезон романтического реалити "Холостячка", поэтому создатели проекта наконец рассекретили дату выхода.

Уже 17 сентября зрители будут наблюдать за тем, как певица Злата Огневич будет искать свою любовь. Кроме того, известны первые участники проекта.

На реалити пришел официант из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон и там открыл собственный ресторан.

Один из участников проекта / instagram.com/vincenzo_dulepa

Также за сердце "холостячки" будет бороться стоматолог Роман из Киева.

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Автор: Диана Могилевич