Певица стала главной героиней второго сезона романтического реалити.

Украинская певица Злата Огневич стала главной героиней реалити "Холостячка 2".

Читайте такжеЖена "Позитива" подтвердила слухи об их разводе

Звезде 35 лет и она уже больше года одинока. Злата рассказала, что у нее были тяжелые отношения с мужчиной и очень болезненное расставание. Некоторое время она не могла отпустить ситуацию, но потом взяла себя в руки и начала путь к себе.

"Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, даже пришлось посещать психотерапевта.... И вот, я справилась и благодарю за опыт, который мне помог понять - чего же хочу я", - сказала Злата.

По словам Огневич, она хочет на проекте встретить мужчину своей мечты. Для нее важны ум и чувство юмора, а также она хочет вместе со своим партнером развиваться.

"Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период! Всем любви", - подытожила певица.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич