Задворный заявил, что для него главное - быть честным до конца.

Участник "Холостячки-2" Андрей Задворный, которого выбрала Злата Огневич в финале проекта, прокомментировал всплывшую во время пост-шоу информацию о том, что они теперь не вместе.

Эмоционально сложный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Самое сложное для меня сказать "Я больше тебя не люблю". Кто-то не решается это сделать, уходит от сложного разговора, ожидая, что все "разрулится" само собой", - написал мужчина.

Также Задворный привел другие примеры, как люди избегают прямого и честного разговора: кто-то специально провоцирует ссоры и скандалы, кто-то ищет отношения на стороне.

Читайте также"Мне больно": Огневич и ее избранник Задворный разрыдались в эфире пост-шоу "Холостячки" (фото, видео)"В любом из этих случаев оттягивание неизбежного разговора заставляет партнера страдать, искать причины в себе, взращивать комплексы. Жизнь становится одной сплошной тревогой и поиском причин, которых нет", - добавил Андрей.

Он заверил, что никогда не был в отношениях не любя, ведь никакой расчет не заменят чувства. "Поэтому если я влюблен - я говорю об этом, если я разлюбил, я возьму всю свою волю в кулак и честно скажу и об этом тоже", - добавил участник "Холостячки" со Златой Огневич.

Он назвал это ответственностью и заявил, что для него главное - быть честным до конца.

Таким образом, причиной расставания Андрея Задворного и Златы Огневич стало то, что мужчина ее разлюбил.

Как стало известно в эфире пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта", Злата Огневич рассталась с предпринимателем Андреем Задворным. Пара пробыла вместе полтора месяца. Сам Задворный признался, что именно он был инициатором расставания. Он говорит, что перестал ощущать то, что было раньше. "Были чувства, а теперь их нет", - сказал он, добавив, что претензий к девушке у него нет.

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Автор: Ольга Робейко