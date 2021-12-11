Певица и предприниматель расстались спустя полтора месяца после окончания проекта.

Украинская певица Злата Огневич после завершения шоу "Холостячка" рассталась с его победителем - предпринимателем Андреем Задворным.

Об этом стало известно по итогам пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта", вышедшего в эфир телеканала СТБ в пятницу вечером. Пара пробыла вместе полтора месяца.

Сам Задворный признался, что именно он был инициатором расставания, несмотря на то, что пара, по его словам, полтора месяца была счастлива. Предприниматель говорит, что перестал ощущать то, что было раньше. "Были чувства, а теперь их нет", - сказал он, добавив, что претензий к Огневич не имеет.

У себя в Instagram Огневич призналась, что с ее стороны любовь была, а поступок Задворного назвала "болезненным и горьким в ее восприятии".

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"Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте. Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук. Мог, но… Покинь он проект вовремя, моя история, возможно, сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Наверное, мне нужен был этот болезненный опыт, полученный в обстоятельствах самой красивой сказки о любви", - написала артистка.

Как сообщал УНИАН, в финале шоу "Холостячка" за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем, а Дмитрий ушел со слезами на глазах.

После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети раскритиковали ее выбор, ведь много кто болел за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

Автор: Виолетта Орлова