УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Главными кинопремьерами этой недели в украинских кинотеатрах станут многострадальный фэнтези-мюзикл "Белоснежка" с Рейчал Зеглер и Галь Гадот, а также комедийный боевик "Новокаин" с Джеком Куэйдом.

Также на больших экранах можно будет посмотреть ретроспективу спортивного байопика "Самый быстрый Индиан" с Энтони Хопкинсом, триллер "Опасный рейс" с Марком Уолбергом, аниме "Атака Титанов: Последняя атака" и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет южнокорейский детективный триллер "Откровение".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Белоснежка

Snow White (США, Великобритания, Италия, 2025, фэнтези/мюзикл)

Фильм является киноадаптацией классического диснеевского мультфильма "Белоснежка и семь гномов" 1937 года, основанного на одноименной сказке братьев Гримм. В центре сюжета – юная принцесса Белоснежка, от которой решила избавиться злая мачеха-королева, когда магическое зеркало заявило, что падчерица красивее ее. Завистливая правительница приказала лесничему вывезти девушку в глухой лес и убить, но тот пожалел ее и отпустил. Блуждая по лесу, Белоснежка нашла приют в избушке, в которой жили семь гномов. Впрочем, вскоре мачеха узнала об этом и решила отравить девушку. Спасти ее мог только поцелуй прекрасного принца.

Роль Белоснежки в фильме досталось Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история","Шазам! Ярость Богов", "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях"), а Злой королевы – Галь Гадот ("Чудо-женщина", франшиза "Форсаж","Смерть на Ниле").

Снял новинку американский режиссер Марк Уэбб ("500 дней лета", "Новый Человек-паук", "Одаренная").

Стоит заметить, что еще задолго до выхода фильма вокруг него разразился ряд скандалов – от претензии к выбору латиноамериканки на роль Белоснежки и изображения гномов до кардинально противоположных политических заявлений главных актрис (Зеглер поддержала Палестину и резко осудила политику Дональда Трампа, а Гадот как израильтянка поддержала свою страну).

Казалось бы, из-за всего этого лента была обречена на провал, однако первые реакции на нее были довольно положительными.

Подробнее о "Белоснежке" вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Новокаин

Novocaine (США, 2025, комедия/боевик)

В центре сюжета фильма – скромный банковский работник Нейт, который никогда не чувствует боли. Когда девушку его мечты похищают преступники во время ограбления банка, парень решает использовать эту свою необычную способность, чтобы спасти любимую.

Главную роль в ленте исполнил звезда сериала "Пацаны" Джек Куэйд, который также недавно засветился в фильмах "Крик","Оппенгеймер" и "Компаньон".

Также в фильме сыграли Эмбер Мидфандер (сериалы "Легион", "Фарго"), Рэй Николсон ("Улыбка 2", "Лакричная пицца"), Джейкоб Баталон (франшиза "Человек-паук"), Бетти Габриэль ("Судная ночь 3", "Ловушка") и другие.

Снял "Новокаин" режиссерский дуэт Дэна Берка и Роберта Олсена, которые до этого вместе работали над картинами "Тело", "Воры", "Вторая половинка" и "Земля вампиров 2".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 87% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Опасный рейс

Flight Risk (США, 2024, триллер/экшн)

В центре сюжета фильма – маршал воздушных сил Мэдлин Харрис, которая получила срочное поручение переправить важного преступника для допроса на небольшом самолете через арктическую пустыню. Однако во время рейса, о котором никто не должен был знать, самолет захватил псих, подосланный криминальной группировкой. Теперь Мэдлин вынуждена объединиться с заключенным, чтобы выжить. Но может ли она по-настоящему ему доверять?

Главные роли в фильме исполнили Мишель Докери ("Аббатство Доутон", "Джентльмены", "Пробивной чувак"), Марк Уолберг ("Идеальный шторм", "Отступники", "Uncharted: Неизведанное") и Тофер Грейс ("Трафик", "Машина войны", "Черный куклуксклановец").

Снял ленту голливудский актер Мел Гибсон ("Храброе сердце", "Смертельное оружие", "Безумный Макс"), который как режиссер также работал над фильмами "Храброе сердце", "Страсти Христовы" и "По соображениям совести".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 29% одобрения от критиков и 62% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 38 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Атака Титанов: Последняя атака

Shingeki no Kyojin: The Last Attack (Япония, 2024, приключения/фэнтези/аниме)

По сюжету этого анимационного фильма, являющегося пятым полнометражным проектом на основе одноименного хитового мультсериала, чтобы защититься от угрозы великанов, люди построили огромные стены. Впрочем, сто лет мира были нарушены вторжением колоссальных титанов. Главный герой – Эрен Джегер, поклялся истребить всех великанов и стал членом исследовательского корпуса, который борется с титанами. В одной из опасных битв Эрен получает способность самому становиться титаном. Он покидает стену, расстается со своими коллегами и хочет воплотить ужасный план. Те, кто остался, участвуют в последней битве, чтобы не дать Эрену уничтожить мир.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 9,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 99% одобрения от зрителей с отметкой "Проверено горячо". В то же время на Metacritic широкая аудитория оценила его в 8 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Школа магических животных 3

Die Schule der magischen Tiere 3 (Германия, 2024, приключения/фэнтези)

Учеников удивительного учебного заведения, где все дети умеют говорить с животными, ждут новые приключения. Крокодил-вегетарианец, кот с завышенной самооценкой, неуклюжий пингвин и другие животные с помощью своих друзей-подростков должны раскрыть очередную тайну леса, а также провести показ мод, которого все очень ждут.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов.

Город странных дел

Räkä ja Roiskis (Финляндия, Польша, 2023, комедия/приключения)

В центре сюжета фильма – двое братьев, которые отправляются в дом своей бабушки в маленьком городке на зимние каникулы. Оказавшись там, они обнаруживают, что в этом некогда обычном городке все немного не так. В городе происходят очень странные дела: летают предметы, исчезают в неизвестном направлении обычные вещи, как, например, дырки в бубликах или двери в скворечниках. Роки и Роскис начинают собственное расследование, и им удается выйти на след местного дантиста Мигреня-младшего. Однако расследование оказывается под угрозой срыва, когда неопрятный Роки и старательный Роскис вступают в спор друг с другом. Как можно восстановить город, если ребята не могут работать вместе? Единственный способ восстановить мир – чтобы братья работали вместе.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов.

Самый быстрый Индиан

The World's Fastest Indian (США, Япония, Новая Зеландия, 2005, драма/спорт/байопик)

В рамках ретроспективы от "Артхаус Трафик" в избранных кинотеатрах Украины можно будет посмотреть биографическую спортивную драму "Самый быстрый Индиан", рассказывающую историю легендарного мотогонщика Бертрана "Берта" Монро, который всю жизнь совершенствовал свой любимый мотоцикл Indian Scout 1920 года. Живя в маленьком новозеландском городке, он мечтал установить мировой рекорд скорости. Несмотря на возраст и скептицизм окружения, Берт отправился в США, чтобы принять участие в знаменитых скоростных заездах на соляных равнинах Бонневиля и бросить вызов законам физики и собственным ограничениям.

Главную роль в фильме исполнил легендарный Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Никсон", "Отец", франшиза "Тор").

Также в ленте сыграли Дайан Ледд ("Дикие сердцем", "Поцелуй перед смертью"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", сериалы "Фоллаут", "Белый лотос"), Энтони Старр (сериалы "Бинши", "Пацаны") и другие.

Снял фильм новозеландский режиссер Роджер Дональдсон ("Мятеж на Баунти", "Нет выхода", "Пик Данте").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Откровение

Revelations (Южная Корея, 2025, триллер/криминал)

В центре сюжета фильма – пастор, который верит в Божественное откровение, и детектив, которую преследуют видения. Вместе они расследуют исчезновение человека и по ходу дела обнаруживают собственных демонов.

Фильм станет доступен на Netflix 21 марта 2025 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы марта 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет криминальная комедия "Резиденция", а на Paramount+ стартует криминальная драма "Счастливое лицо".

Марина Григоренко